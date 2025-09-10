¿Qué pasará con el cuerpo de Carlo Acutis, el primer santo millennial?: el impactante destino de su corazón

El destino del corazón, una pieza clave

El destino de las reliquias de Carlo Acutis tiene una pieza clave: su corazón. Este órgano, que los cardenales han llamado el "corazón del ciberapóstol", ha sido separado del cuerpo y será custodiado por la Basílica de San Francisco de Asís. El corazón, que se considera una de las reliquias más importantes de un santo, será expuesto en un lugar de honor para la veneración de los fieles.