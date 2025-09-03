"Bailando con las estrellas" ya tiene fecha de estreno: estos son los 13 famosos que brillarán en la pista

Telecinco ya ha puesto fecha al regreso de uno de sus formatos más esperados: la segunda edición de "Bailando con las estrellas", que arrancará el sábado 13 de septiembre en prime time. La cadena de Mediaset, que presentó el programa en el FesTVal de Vitoria, apuesta por este talent show como su “buque insignia” del otoño tras el éxito de su primera entrega.
El programa volverá a estar conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, que repetirán como maestros de ceremonias. Ambos destacaron la mezcla de “espectáculo, emoción y competición” que promete esta temporada, donde la adrenalina del directo será clave.
Un jurado con novedades
El jurado contará con la coreógrafa Blanca Li, el bailarín Gorka Márquez y la periodista Julia Gómez, a los que se suman dos incorporaciones destacadas: Pelayo Díaz, que pasa de ser concursante a juez, e Inmaculada Casal, reconocida por su trayectoria en Canal Sur. Casal adelantó que su criterio se centrará en la emoción y la comunicación escénica, mientras que Pelayo subrayó el valor del viaje personal de cada famoso en su evolución sobre la pista.
Los 13 concursantes que se enfrentarán al reto
El plantel de esta edición reúne a trece rostros conocidos de diferentes ámbitos: Manu Tenorio, Jorge González, Pepe Navarro, Blanca Romero, Anabel Pantoja, Sara Escudero, Aless Gibaja, Nona Sobo, Michelle Calvó, Matías Roure, Tania Medina, Nerea Rodríguez y Bárbara Rey.
Cada uno de ellos deberá aprender y dominar disciplinas de baile que, en la mayoría de los casos, nunca han practicado. Algunos reconocen sentir vértigo, otros ilusión y varios lo ven como una segunda oportunidad. Desde la veteranía de Bárbara Rey (74 años) y Pepe Navarro (73) hasta la juventud de Nona Sobo (24) o Nerea Rodríguez (25), el contraste generacional promete dar mucho juego.
Entre las primeras impresiones, Aless Gibaja confesó no saber bailar “nada, cero”, pero aseguró que lo compensará con actitud: “voy como el meme, con todo pero sin miedo”. Blanca Romero lo considera un regalo que le permite cumplir una asignatura pendiente, mientras que Pepe Navarro ironizó sobre sus dificultades iniciales: “cuando acabé el primer ensayo me apareció la pregunta terrorífica de ‘cómo salgo yo de esto’, y la respuesta es trabajo, trabajo, trabajo”.
Convivencia, emoción y espectáculo
La novedad este año será la importancia de la convivencia. Valeria Mazza adelantó que no solo dará que hablar lo que ocurra en la pista, sino también lo que suceda en la sala donde los concursantes comparten sus impresiones antes y después de cada actuación.
Jesús Vázquez, por su parte, subrayó que estará al lado de los participantes para apoyarlos: “soy su amigo, su tabla de salvación… porque a muchos ya los conozco”.
Con todo, Telecinco confía en que esta segunda edición de ‘Bailando con las estrellas’ repita el éxito y vuelva a conquistar al público. La cita ya está marcada: sábado 13 de septiembre a las 22:00 horas.