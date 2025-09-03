"Bailando con las estrellas" ya tiene fecha de estreno: estos son los 13 famosos que brillarán en la pista

Un jurado con novedades

El jurado contará con la coreógrafa Blanca Li, el bailarín Gorka Márquez y la periodista Julia Gómez, a los que se suman dos incorporaciones destacadas: Pelayo Díaz, que pasa de ser concursante a juez, e Inmaculada Casal, reconocida por su trayectoria en Canal Sur. Casal adelantó que su criterio se centrará en la emoción y la comunicación escénica, mientras que Pelayo subrayó el valor del viaje personal de cada famoso en su evolución sobre la pista.