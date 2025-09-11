Secciones
Las personas que se acuestan tarde están en riesgo de padecer diabetes, según un estudio

La investigación presentada el sábado pasado en la reunión de la Asociación Europea para el estudio de Diabetes en Madrid resaltó la relación entre acostarse a altas horas de la noche y el riesgo de padecer diabetes.

Hace 2 Hs

Atrasar nuestras horas de sueño puede ser la estrategia más efectiva cuando intentamos organizar nuestra agenda. Así llegamos a acostarnos tarde con tal de completar un trabajo, resolver algún conflicto laboral o simplemente cumplir con nuestras horas diarias de consultar el espacio virtual del internet. Sin embargo, esta estrategia repetidamente puede resultar en consecuencias mayores, como el desarrollo de diabetes, según una última investigación.

Las personas que se mantienen despiertas en las horas de descanso presentan cerca de un 50% de mayores probabilidades de desarrollar diabetes tipo dos que aquellas que concluyen su día en las horas recomendadas por las instituciones de salud. Esto lo destaca un último estudio presentado el sábado pasado en la reunión anual de la Asociación Europea del Estudio de Diabetes en Madrid.

Para el estudio los investigadores analizaron datos sobre el estado de salud de más de 5.000 personas que a la vez se encontraban participando en un estudio sobre la influencia de la grasa corporal en el desarrollo de la enfermedad. Entre la información recolectada se encontraban incluidos los momentos en que las personas se acostaban y despertaban en su rutina diaria, así como los factores del estilo de vida que podían aumentar los riesgos de padecer la enfermedad.

“Estudios anteriores han indicado que un cronotipo “‘tardío’, es decir, esta propensión a acostarse y levantarse más tarde, se encuentra asociado a un estilo de vida poco saludable”, resaltó el investigador Jeroen van der Velde, un estudioso postdoctoral de la Leiden University Medical Center en los Países Bajos en la reunión en la que se presentaron los descubrimientos.

“Los cronotipos ‘tardíos’ son más probables de fumar o llevar un estilo de vida poco saludable, por ejemplo, y se ha sugerido que es por ello que el riesgo de padecer de obesidad y desórdenes metabólicos en este grupo es mayor”, explicó el especialista. Entre este caos producido en nuestro organismo, los investigadores encuentran una mayor probabilidad de padecer diabetes tipo dos.

¿Cuál es la relación entre acostarse tarde y la diabetes?

Durante la investigación que analizó a estas personas por seis años, 225 de ellas fueron diagnosticadas con diabetes tipo dos. El análisis demostró que las personas que se recostaban más tarde presentaban un riesgo un 46% mayor de desarrollar esta enfermedad que aquellos que se dormían en las horas más tempranas de la noche.

Mientras que los probables fundamentos de esta relación se encontrarían en nuestro reloj biológico. “La explicación más convincente resalta que el ritmo circadiano en los cronotipos ‘tardíos’ está fuera de sincronización con las agendas sociales y de trabajo que rigen al resto de personas”, establece el investigador. “Esto puede llevar a una desalineación con el ritmo circadiano, lo que conocemos puede concluir en desórdenes metabólicos y por último enfermedades como la diabetes tipo dos”, explica van der Velde.

