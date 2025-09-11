Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

La llegada de un nuevo frente frío marcará cambios importantes en el clima de varias regiones del país. Según el pronóstico, el jueves 11 el viento del sur podría provocar chaparrones y tormentas aisladas en el extremo norte argentino.
El escenario se complicará a partir del viernes, cuando se intensifique un canal de vientos del norte que afectará a la Patagonia y al centro del país, con ráfagas de hasta 70 km/h en sectores de La Pampa y Buenos Aires.
En la cordillera patagónica regresará la inestabilidad, con lluvias que luego se transformarán en nevadas, y para el domingo podría extenderse la inestabilidad hacia regiones del centro y norte, aunque los modelos aún no coinciden en las zonas que recibirían precipitaciones.
Así seguirá el tiempo esta semana en la Argentina
Durante el jueves 11, el cambio de viento hacia el sector sur podrá generar chaparrones y tormentas aisladas en el extremo norte del país, especialmente en Formosa y Misiones. En el resto del noreste argentino, este fenómeno se dará de manera poco activa, sin lluvias ni incrementos de nubosidad.
En las provincias de Cuyo y en el centro del país se espera un jueves soleado, con temperaturas sin mayores variaciones y una tarde de ambiente nuevamente primaveral. En la Patagonia, en cambio, se prevé un aumento progresivo de nubosidad y un viento norte cada vez más intenso.
Tiempo ventoso desde el viernes en varias provincias argentinas
Entre el viernes y el sábado, un canal de vientos del norte se intensificará de forma considerable, afectando gran parte de la Patagonia y también la franja central de Argentina.
Las ráfagas alcanzarán velocidades de entre 60 y 70 km/h en sectores de la Patagonia, La Pampa y Buenos Aires, con abundante nubosidad. En la cordillera patagónica se presentará un nuevo episodio de inestabilidad, con lluvias que posteriormente darán paso a nevadas.
Para el domingo, no se descarta un incremento de inestabilidad sobre algunas áreas del centro y norte del país, aunque los modelos aún muestran discrepancias respecto a las zonas con probables precipitaciones.