Nueve provincias están en alerta por vientos de hasta 100 km/h: pronostican lluvias en algunas zonas

Alerta amarilla por vientos: ¿cuáles son las zonas afectadas?

Se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en el centro norte de Chubut (en la tarde), Río Negro- menos la zona cordillerana- (en la tarde), La Pampa (en la mañana y la tarde), Neuquén- menos la zona cordillerana- (en la tarde), Mendoza (en la tarde), San Luis (en la madrugada y la tarde), San Juan- menos el norte de la zona cordillerana- (en la tarde), La Rioja- menos la zona cordillerana- (en la tarde) y oeste y sur de Córdoba (en la madrugada y la tarde).