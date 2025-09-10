Nueve provincias están en alerta por vientos de hasta 100 km/h: pronostican lluvias en algunas zonas

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en nueve provincias. Se espera viento Zonda en el norte de Mendoza además de la persistencia de altas temperaturas y cielos despejados en el centro y norte del país.
El jueves, otro frente frío intentará avanzar desde el Pacífico aunque su impacto será marginal y solo se prevén algunas nevadas aisladas en el sudoeste de Santa Cruz y el oeste de Tierra del Fuego.
Hacia el viernes por la tarde, un nuevo frente frío cruzará la cordillera. Esta vez el sistema tendrá mayor alcance, con posibilidad de nevadas más generalizadas desde Malargüe, en Mendoza, hasta Tierra del Fuego durante el sábado. El domingo las nevadas persistirán en sectores de la cordillera de Mendoza y Neuquén, así como también en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Alerta amarilla por vientos: ¿cuáles son las zonas afectadas?
Se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en el centro norte de Chubut (en la tarde), Río Negro- menos la zona cordillerana- (en la tarde), La Pampa (en la mañana y la tarde), Neuquén- menos la zona cordillerana- (en la tarde), Mendoza (en la tarde), San Luis (en la madrugada y la tarde), San Juan- menos el norte de la zona cordillerana- (en la tarde), La Rioja- menos la zona cordillerana- (en la tarde) y oeste y sur de Córdoba (en la madrugada y la tarde).
Altas temperaturas y lluvias en algunas provincias
El frente frío que hoy afecta a la Patagonia avanzará hoy miércoles hacia Cuyo y la región central. En La Pampa se prevén lluvias y algunas tormentas, mientras que en Buenos Aires el sistema ingresará desde el sudoeste hacia el noreste, generando precipitaciones en un ambiente más cálido e inestable.
El jueves, el dominio de las altas presiones volverá a imponer cielos despejados en el centro y noreste argentino. Las tormentas quedarán restringidas a la provincia de Formosa, sin descartar fenómenos aislados en Tucumán, Jujuy, Salta y el norte de Misiones.
El viernes será una jornada ventosa en el centro del país, podrían darse ráfagas de viento cercanas a los 70 Km/h en la provincia de La Pampa. En el noreste podrían darse algunas tormentas aisladas, principalmente en Misiones.
El sistema avanzará luego hacia el norte de La Pampa y el centro de la provincia de Buenos Aires con lluvias y tormentas. Hacia la noche del sábado y la madrugada del domingo se espera que el frente afecte el centro y norte del país con ráfagas intensas de viento, precipitaciones y tormentas de variada intensidad.