Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Además, se anunciaron alertas para cuatro provincias para el martes y solo una para el miércoles.

La población deberá mantenerse informada para evitar exponerse ante las alertas. La población deberá mantenerse informada para evitar exponerse ante las alertas.
Hace 1 Hs

Durante esta madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció las zonas del país que se encuentran bajo alerta meteorológica. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) cada día da avisos para las próximas 72 horas. En esta oportunidad, se anunciaron alertas para un total de seis provincias para este lunes, cuatro para el martes y una para el miércoles. Sin embargo, la situación podría cambiar conforme el SAT muestre nuevas actualizaciones.

Son bien diferenciadas las regiones del país que tendrán fenómenos climáticos de importancia. A causa de ellos, la población deberá mantenerse informada respecto a las recomendaciones que brinden las autoridades locales para el resguardo. Mientras que el oeste tendrá vientos de altas velocidades, el este tendrá tormentas de alta magnitud.

Alerta meteorológica por vientos en el Noroeste argentino

Este lunes son solamente dos las provincias señaladas en el mapa del SAT. Jujuy y Salta están bajo alerta meteorológica amarilla –es decir, la de primer nivel– por tormentas. Las zonas afectadas corresponden a Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Yavi, Doctor Manuel Belgrano y Susques en Jujuy; y Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma, San Carlos, Cachi y Los Andes en Salta.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos. El fenómeno se desatará durante la mañana y tendrá lugar hasta horas de la tarde.

Alerta meteorológica por tormentas en el Noreste argentino

Hacia el extremo este del país, son cuatro las provincias que resultarán afectadas por tormentas intensas. Las zonas señaladas por el SAT corresponden a Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané y la capital en Formosa; Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando en Chaco; 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Alem, Oberá, San Javier y Guaraní en Misiones; y Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel, Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce y la capital en Corrientes.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

