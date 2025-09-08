Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Durante esta madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció las zonas del país que se encuentran bajo alerta meteorológica. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) cada día da avisos para las próximas 72 horas. En esta oportunidad, se anunciaron alertas para un total de seis provincias para este lunes, cuatro para el martes y una para el miércoles. Sin embargo, la situación podría cambiar conforme el SAT muestre nuevas actualizaciones.