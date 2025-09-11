Vuelen Pájaros, el trío tucumano debuta ante un nuevo público en el Norte Rock

- Eso deja abierto el debate en cuanto al financiamiento de la cultura. Las bandas que hoy son grandes y exitosas son el resultado de mucho trabajo, y nosotros no le podemos escapar a eso. Lógicamente, en la autogestión lidiamos con situaciones súper adversas que tienen que ver a veces con falta de presupuesto para hacer las cosas que nos gustarían, de la forma que nos gustarían. Pero es parte del oficio que hemos elegido, con lo bueno y con lo malo. No renegamos de eso y tratamos de exprimir todo lo que se puede, todo lo que tenemos a mano, aprovechando a toda la gente que está dispuesta a ayudarnos, desde el staff hasta los que nos ayudan con gestiones y con los eventos. Después de ahí es trabajar duro, y creo que los resultados vienen a partir de ahí.