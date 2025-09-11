Bolsonaro, más cerca de una condena

El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, se expone a una pena de más de 40 años de cárcel acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio “Lula” da Silva. Basta una mayoría simple de tres votos sobre cinco para una condena o absolución.