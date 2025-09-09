Juicio a Jair Bolsonaro: dos jueces votaron por condenarlo y podría ir a prisión

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó un paso más cerca de ser condenado por su presunta participación en un complot golpista contra la democracia. Dos jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron a favor de declararlo culpable, en un proceso sin precedentes en la historia reciente de Brasil.
Los votos contra Bolsonaro
El juez Alexandre de Moraes, uno de los principales adversarios políticos y judiciales del exmandatario, sostuvo que Bolsonaro encabezó una organización criminal que intentó abolir el Estado de derecho. “Brasil casi regresó a una dictadura de 20 años”, afirmó, en referencia al régimen militar de 1964-1985.
También se pronunció en contra el juez Flávio Dino, mientras que otros tres magistrados aún deben dar a conocer su decisión.
Los cargos y las posibles penas
Bolsonaro enfrenta cinco acusaciones graves:
Intento de golpe de Estado.
Participación en una organización criminal armada.
Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho.
Dos delitos vinculados a la destrucción de propiedad estatal.
Solo el cargo de complot golpista podría implicarle hasta 12 años de prisión. Actualmente, el exmandatario cumple arresto domiciliario y lleva una tobillera electrónica.
En caso de condena, cada juez podrá recomendar una pena distinta, y un magistrado será designado para promediar la sentencia final.
La defensa de Bolsonaro
El abogado Celso Vilardi argumentó que el decreto para suspender las elecciones nunca fue firmado y que Bolsonaro garantizó la transición de poder a Lula da Silva. “La planeación no es la ejecución”, dijo.
El propio expresidente calificó el proceso como una “cacería de brujas” y denunció motivaciones políticas detrás del juicio.
Repercusiones políticas y diplomáticas
La causa contra Bolsonaro generó reacciones en Brasil y en el exterior. Miles de seguidores se movilizaron en San Pablo para pedir amnistía, y su esposa, Michelle Bolsonaro, aseguró que su marido “ama al país”.
En el plano internacional, Donald Trump vinculó directamente un aumento arancelario a productos brasileños con la situación judicial del exmandatario, lo que anticipa posibles tensiones comerciales entre Brasil y Estados Unidos.
Un juicio sin precedentes en Brasil
Es la primera vez que un expresidente brasileño y altos mandos militares enfrentan un juicio por conspirar contra la democracia. Además de Bolsonaro, están acusados exministros de Defensa como Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira.
De avanzar la condena, analistas anticipan que podría marcar un antes y un después en la política brasileña, con efectos directos en la estabilidad institucional y la relación internacional del país.