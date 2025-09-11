Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
El caso de una alumna de 9 años que permanece internada luego de que quisiera quitarse la vida preocupa y genera alarma. Su familia asegura que sufría hostigamiento escolar. Los especialistas advierten que cada vez más chicos consultan por ideación suicida y llaman a abrir el diálogo temprano en los hogares. El Ministerio de Educación pidió intervención a la Justicia para que investigue el caso. Recomendaciones.
BASTA DE BULLYING. Prevenir los acosos escolares fue el pedido de los padres, alumnos y allegados a la alumna hospitalizada por intento de suicidio. La Gaceta / fotos de Analía Jaramillo
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSistema Provincial de SaludOsvaldo JaldoMinisterio de Educación de TucumánSusana MontaldoTikTok
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular