Secciones
DeportesFútbol

Las lágrimas de un ex Atlético Tucumán tras la histórica clasificación de Bolivia al repechaje del Mundial 2026

Carlos Lampe, referente de la Verde y con pasado en el arco del “Decano”, fue protagonista de la victoria 1-0 que le dio a la “Verde” la chance de seguir soñando con la Copa del Mundo.

LÁGRIMAS EN EL ALTO. Carlos Lampe se quebró tras el triunfo de Bolivia ante Brasil y la clasificación al repechaje mundialista. LÁGRIMAS EN EL ALTO. Carlos Lampe se quebró tras el triunfo de Bolivia ante Brasil y la clasificación al repechaje mundialista. Foto: AP
Hace 1 Hs

La imagen quedó grabada en El Alto y recorrió toda Sudamérica: la victoria 1-0 de Bolivia sobre Brasil y Carlos Lampe desplomado en el césped, llorando desconsolado. A sus 38 años, el histórico arquero de la selección “Verde” no pudo contener la emoción de ver cumplido un objetivo que parecía imposible, el de volver a pelear por un Mundial después de más de tres décadas.

El ex Atlético Tucumán, que en 2022 tuvo un breve pero recordado paso bajo la conducción de Lucas Pusineri (cuando el “Decano” llegó a liderar 12 fechas consecutivas en la Liga Profesional), volvió a ser protagonista de un capítulo inolvidable. Esta vez, con la camiseta verde que defendió durante más de 15 años.

El penal convertido por Miguel Terceros y las atajadas decisivas de Lampe en los minutos finales le dieron forma a la hazaña. La goleada de Colombia sobre Venezuela terminó de sellar la clasificación al repechaje. El estadio Municipal de El Alto, a 4.150 metros de altura, se convirtió en un escenario de fiesta con fuegos artificiales, aplausos y una multitud celebrando el regreso de la ilusión mundialista.

“No tengo lágrimas de todo lo que lloré”, dijo Lampe, todavía conmovido. “Se ganó una batalla muy dura. No dependíamos de nosotros, se sufrió mucho, pero cumplimos y no le fallamos a nuestra gente”, afirmó.

Símbolo de la perseverancia

Desde su debut en Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, Lampe acumuló frustraciones, goleadas en contra y críticas. Sin embargo, nunca se rindió. Contra Brasil mostró otra vez ese temple. En la última jugada del partido, la joya brasileña Estevao Willian desbordó por derecha y envió un centro que el arquero contuvo, antes de entregarle la pelota al árbitro y caer de rodillas, gritando al cielo.

En el vestuario, sus compañeros lo abrazaron con respeto. “Lampe es nuestro líder, nuestro capitán sin cinta. Verlo así nos motiva a todos”, reconoció uno de los más jóvenes.

El director técnico Óscar Villegas se mostró eufórico, pero con cautela. “Cumplimos con nuestro país y queremos seguir adelante. Ojalá podamos darle esta satisfacción a la gente, especialmente a los niños. Hace dos años lo soñé y hoy lo logramos”, expresó.

Ahora, Bolivia enfrentará el repechaje internacional en 2026. Entre sus posibles rivales aparecen selecciones de Concacaf, Asia, África y Oceanía. El objetivo es claro: volver a una Copa del Mundo después de Estados Unidos 1994.

Mientras tanto, la emoción de Lampe se convirtió en símbolo. Su llanto fue el desahogo de un país entero que vuelve a creer en un sueño que parecía perdido.

Temas BoliviaSelección Boliviana de FútbolCarlos LampeClub Atlético TucumánAtlético TucumánEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

El récord que a Lionel Messi siempre se le escapó y puede conseguir esta noche desde su casa

El récord que a Lionel Messi siempre se le escapó y puede conseguir esta noche desde su casa

Lo más popular
Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
1

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
2

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias
3

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
4

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político
5

Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político

Pecados capitales del poder
6

Pecados capitales del poder

Más Noticias
La sorpresiva reacción de Fernando Batista tras la eliminación de Venezuela en Eliminatorias

La sorpresiva reacción de Fernando Batista tras la eliminación de Venezuela en Eliminatorias

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut"

Comentarios