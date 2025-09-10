Las lágrimas de un ex Atlético Tucumán tras la histórica clasificación de Bolivia al repechaje del Mundial 2026

El penal convertido por Miguel Terceros y las atajadas decisivas de Lampe en los minutos finales le dieron forma a la hazaña. La goleada de Colombia sobre Venezuela terminó de sellar la clasificación al repechaje. El estadio Municipal de El Alto, a 4.150 metros de altura, se convirtió en un escenario de fiesta con fuegos artificiales, aplausos y una multitud celebrando el regreso de la ilusión mundialista.