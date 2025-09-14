Vestirse de verde: qué transmite este color, según la colorimetría

El verde y la psicología de las emociones

Vestirse de verde es mucho más que una elección estética: es llevar puesto un símbolo de serenidad y optimismo. En psicología, se lo asocia con la unión entre la mente y el corazón, transmitiendo equilibrio y bienestar. De hecho, se lo considera un color relajante, capaz de reducir tensiones y generar calma, motivo por el cual suele dominar la decoración de spas, salas de espera y consultorios.