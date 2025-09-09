Secciones
LG PlayBuen día

Proponen revalorizar el parque Avellaneda con más verde y menos ferias

La iniciativa surge de proyectos de extensión universitaria en conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT y la escuela Domingo Savio.

Hace 1 Hs

El parque Avellaneda fue objeto de un relevamiento socioambiental impulsado por docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán y alumnos de la escuela Domingo Savio. La propuesta busca revalorizar las especies nativas, mejorar la infraestructura verde y ordenar las actividades dentro del predio.

“La restauración urbana de los parques es hoy una necesidad en todo el mundo. La gente busca reconectarse con la naturaleza, salir del ruido y del estrés que genera la ciudad. Tucumán no es la excepción, y el Avellaneda tiene un gran potencial para ofrecer ese espacio de disfrute y salud”, explicaron a LA GACETA docentes de la cátedra de Educación para la Salud de la Facultad de Ciencias Naturales.

La investigación incluyó encuestas a los usuarios del parque, cuyos resultados muestran que el 37% lo utiliza para realizar actividad física, mientras que otros lo aprovechan para descansar, encontrarse con familiares o pasear con mascotas. Entre las principales sugerencias, los vecinos pidieron más flores y plantas ornamentales (23%), mejor manejo de residuos (22%) y áreas de descanso (12%).

Proponen revalorizar el parque Avellaneda con más verde y menos ferias

Los alumnos, además, incorporaron tecnología en el proceso: elaboraron códigos QR para identificar especies arbóreas y acercar información sobre los beneficios de cada ejemplar. “Los estudiantes se convirtieron en protagonistas de este proyecto, no solo al relevar datos, sino también al generar herramientas de aprendizaje y concientización para toda la comunidad”.

Uno de los puntos centrales del planteo es el equilibrio entre las ferias artesanales que se instalan los fines de semana y la necesidad de conservar la biodiversidad del parque. “Creemos que ambas actividades pueden convivir, siempre que haya normas claras de uso, sectores delimitados y un plan de mantenimiento sostenido. La organización estructural y funcional del espacio es clave para que todos puedan disfrutarlo”, señalaron los docentes.

Finalmente, se explicó la importancia de integrar salud y ambiente en este tipo de propuestas: “No se trata solo de árboles o flores, sino de poner en valor lo que nos ofrecen las especies nativas en términos de bienestar, de actividad física y de calidad de vida. El compromiso de los jóvenes y de las instituciones demuestra que es posible construir un parque mejor para todos”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuerzas del cielo no votan
1

Las fuerzas del cielo no votan

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
2

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
4

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
5

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
6

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Más Noticias
LA GACETA inaugura un ciclo de conversaciones con un evento que pone el foco en el Real Estate

LA GACETA inaugura un ciclo de conversaciones con un evento que pone el foco en el Real Estate

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Esperan condena por una pelea vecinal que comenzó en una red social y terminó en homicidio

Esperan condena por una pelea vecinal que comenzó en una red social y terminó en homicidio

Enseñame Tucumán: el viaje de dos mejores amigas a una final soñada

Enseñame Tucumán: el viaje de dos mejores amigas a una final soñada

Comentarios