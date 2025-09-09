Proponen revalorizar el parque Avellaneda con más verde y menos ferias

El parque Avellaneda fue objeto de un relevamiento socioambiental impulsado por docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán y alumnos de la escuela Domingo Savio. La propuesta busca revalorizar las especies nativas, mejorar la infraestructura verde y ordenar las actividades dentro del predio.
“La restauración urbana de los parques es hoy una necesidad en todo el mundo. La gente busca reconectarse con la naturaleza, salir del ruido y del estrés que genera la ciudad. Tucumán no es la excepción, y el Avellaneda tiene un gran potencial para ofrecer ese espacio de disfrute y salud”, explicaron a LA GACETA docentes de la cátedra de Educación para la Salud de la Facultad de Ciencias Naturales.
La investigación incluyó encuestas a los usuarios del parque, cuyos resultados muestran que el 37% lo utiliza para realizar actividad física, mientras que otros lo aprovechan para descansar, encontrarse con familiares o pasear con mascotas. Entre las principales sugerencias, los vecinos pidieron más flores y plantas ornamentales (23%), mejor manejo de residuos (22%) y áreas de descanso (12%).
Los alumnos, además, incorporaron tecnología en el proceso: elaboraron códigos QR para identificar especies arbóreas y acercar información sobre los beneficios de cada ejemplar. “Los estudiantes se convirtieron en protagonistas de este proyecto, no solo al relevar datos, sino también al generar herramientas de aprendizaje y concientización para toda la comunidad”.
Uno de los puntos centrales del planteo es el equilibrio entre las ferias artesanales que se instalan los fines de semana y la necesidad de conservar la biodiversidad del parque. “Creemos que ambas actividades pueden convivir, siempre que haya normas claras de uso, sectores delimitados y un plan de mantenimiento sostenido. La organización estructural y funcional del espacio es clave para que todos puedan disfrutarlo”, señalaron los docentes.
Finalmente, se explicó la importancia de integrar salud y ambiente en este tipo de propuestas: “No se trata solo de árboles o flores, sino de poner en valor lo que nos ofrecen las especies nativas en términos de bienestar, de actividad física y de calidad de vida. El compromiso de los jóvenes y de las instituciones demuestra que es posible construir un parque mejor para todos”.