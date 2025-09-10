Atlético Tucumán vuelve a cruzarse con Fernando Espinoza: el recuerdo de una tarde para el olvido

Ese mismo sábado por la noche, el presidente Mario Leito se había expresado en redes sociales, calificando a Espinoza como “el peor árbitro de la historia del fútbol argentino”. Las críticas también se replicaron en el vestuario: Guillermo Acosta, expulsado de manera insólita, fue lapidario con sus declaraciones. “Siempre hizo lo que quiso. Es un soberbio, no se le puede decir nada. Se cree el jefe. Ahora vamos a ver si es guapo afuera. Cagón de mierda, porque es un cagón y encima nos caga en todas las canchas”, lanzó con furia el “Bebe”.