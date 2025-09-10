Histórico: Argentina ya no tiene elefantes en cautiverio tras esta liberación

En un día de julio, cálido y lleno de expectativa, la elefanta africana Kenya, de 6000 kg, finalmente puso un pie fuera de las rejas. Le tomó 30 minutos de cautela cobrar valor y animarse a salir de la jaula que la transportó hasta suelo brasileño. Al llegar, se sacudió el polvo y, en un gesto que conmovió a todos, se revolcó en un montículo de tierra roja. Era la primera vez en tres años que sus cuidadores la veían retozar o disfrutar de la comida, una clara señal de su nueva y anhelada libertad.