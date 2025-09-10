Tucumán será sede de un congreso sobre derecho animal

Mañana y el viernes se realizará en Tucumán un congreso dedicado a debatir y repensar el marco legal que regula la relación entre los seres humanos y los animales. El encuentro, que tendrá lugar en el salón de actos del Colegio de Abogados de Tucumán (CAT), contará con la participación de jueces de distintas provincias argentinas y de un magistrado proveniente de Brasil, lo que le dará una dimensión internacional a la discusión.