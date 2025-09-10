Tucumán será sede de un congreso sobre derecho animal

Mañana y el viernes se realizará en Tucumán un congreso dedicado a debatir y repensar el marco legal que regula la relación entre los seres humanos y los animales. El encuentro, que tendrá lugar en el salón de actos del Colegio de Abogados de Tucumán (CAT), contará con la participación de jueces de distintas provincias argentinas y de un magistrado proveniente de Brasil, lo que le dará una dimensión internacional a la discusión.
Durante las jornadas se abordarán temas de gran actualidad, como el derecho animal, la responsabilidad civil de los dueños de mascotas, la posibilidad de considerar a los animales como “co-ciudadanos”, y aspectos vinculados al derecho contravencional. También se analizarán cuestiones específicas como los traslados aéreos y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para los animales que cumplen funciones de acompañamiento terapéutico.
El VIII Encuentro Nacional de Abogados y Abogadas de Derecho Animal comenzará a las 14.30. El discurso inaugural estará a cargo de Alberto López Domínguez (presidente CAT). Luego, habrá paneles sobre la capacidad procesal de los animales (a cargo de Vicente Ataide Jr., juez federal de Brasil), derecho animal y responsabilidad civil (Pedro Cagna, de Tucumán), transporte aéreo de animales (Lidia Quiroz, de Buenos Aires), entre otras temáticas que se abordarán. Las charlas podrán seguirse en forma presencial y también de manera virtual, por Zoom.
Otros temas
El viernes desde las 10 y durante todo el día se hablará sobre otros temas; por ejemplo, sobre psicopatía y maltrato animal (a cargo de Federico Salazar, de Jujuy), documentación médica adecuada (Patricia El-Kadi, Tucumán), historia del derecho animal (Elisa Gasó, Catamarca) y violencia, interespecie y género (María Isabel Morales, Córdoba).
Por otro lado, se expondrá el caso de las corzuelas en Tucumán y se debatirá sobre la inteligencia artificial y crueldad invisible. También se analizarán fallos específicos.
Según los organizadores, el congreso se presenta como una oportunidad para que veterinarios, proteccionistas, jueces y público en general puedan intercambiar información, debatir propuestas y avanzar hacia una legislación que responda a las necesidades actuales en materia de bienestar y derechos animales. Por información e inscripciones dirigirse al Colegio de Abogados (Congreso 450).