¿Por qué la postura es fundamental al medir la presión arterial?

¿Cómo se llevó a cabo el estudio?

Los hallazgos publicados en la revista Hypertension de la Asociación Estadounidense del Corazón, señalaron que el error más frecuente en la realización de esta práctica ocurre cuando las personas se sientan en la silla y no apoyan la espalda en el respaldo. Los especialistas advierten que no descansar sobre este soporte invalida los resultados.