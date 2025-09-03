Secciones
El jugo de esta verdura específica reduce los niveles de presión arterial en adultos mayores, según un reciente estudio

A partir de una reciente experiencia, los expertos concluyeron que una simple bebida puede mejorar la salud del corazón.

Cuidar de la salud del corazón implica controlar los valores de la presión arterial, es decir, la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de nuestras arterias. Cuando la potencia es elevada, los riesgos de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular son más altos, y las formas de prevenirlo puede estar en simples cambios en nuestra dieta.

Las conclusiones de los investigadores de la Universidad de Exter revelaron que el jugo de una verdura sería capaz de reducir la presión arterial de los adultos mayores. El estudio, publicado en Free Radical Biology and Medicine, destacó que el jugo de remolacha, rico en nitratos, podía mejorar la flexibilidad de los vasos sanguíneos y reducir los riesgos de la presión arterial alta.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio?

Para llevar a cabo el estudio, los expertos analizaron 39 participantes menores de 30 años y más de 36 individuos de entre 60 y 70 años, que se dividieron en dos fases separadas de dos semanas. Para la experiencia, un grupo consumió jugo de remolacha rico en nitratos , mientras que el otro grupo (el grupo placebo) recibió una versión sin nitratos. Cada uno tuvo un periodo de reposo entre fases para restablecer sus sistemas.

Además, los estudiosos identificaron cuáles microbios estaban presentes en la boca de los participantes antes y después de cada tratamiento. Allí llegó el primer descubrimiento: los adultos mayores que bebieron jugo de remolacha rico en nitratos tenían menos bacterias en la boca llamadas Prevotella, que están vinculadas a la inflamación, y más bacterias útiles como Neisseria.

La importancia de las verduras y los nitratos

El Dr Marc Siegel, analista médico senior, explicó a Fox News Digital que los nitratos reducen la presión arterial al mejorar la flexibilidad , disminuir la resistencia en los vasos sanguíneos y reducir la inflamación. Esto se vio reflejado en los resultados del estudio: los pacientes que comenzaron el estudio con presión arterial más alta, disminuyeron sus valores después del jugo de remolacha, mientras que la presión arterial no cambió en aquellos del grupo placebo.

"Sabemos que los alimentos con un alto contenido de nitratos, como las verduras de hoja verde, la remolacha y la lechuga, pueden ayudar a reducir la presión arterial", afirmó Siegel. Y añadió: "El cuerpo convierte los nitratos en óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula clave para la salud vascular, ya que promueve la dilatación de los vasos sanguíneos y, por lo tanto, reduce la presión arterial".

