El jugo de esta verdura específica reduce los niveles de presión arterial en adultos mayores, según un reciente estudio

¿Cómo se llevó a cabo el estudio?

Para llevar a cabo el estudio, los expertos analizaron 39 participantes menores de 30 años y más de 36 individuos de entre 60 y 70 años, que se dividieron en dos fases separadas de dos semanas. Para la experiencia, un grupo consumió jugo de remolacha rico en nitratos , mientras que el otro grupo (el grupo placebo) recibió una versión sin nitratos. Cada uno tuvo un periodo de reposo entre fases para restablecer sus sistemas.