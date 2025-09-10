Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional el próximo lunes

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes 15 de septiembre, a las 21, mediante una transmisión por cadena nacional. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la jornada.
La presentación se dará luego de una serie de reuniones políticas llevadas a cabo en la Casa Rosada, en el contexto del revés electoral sufrido en la provincia de Buenos Aires.
“El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. Fin”, comunicó Adorni, consignaron distintos medios porteños.
Previo al anuncio, Milei encabezó una reunión de gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, la tercera en la semana, con el objetivo de definir las prioridades de gestión antes del inicio de la campaña para las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros Luis Caputo, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, Gerardo Werthein, Mario Lugones, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich y Luis Petri. También estuvieron los secretarios Manuel Adorni y María Ibarzábal, junto al asesor presidencial Santiago Caputo. En cambio, no se vio ingresar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó Infobae.
La oposición ha cuestionado en el Congreso Nacional la falta de presentación de un Presupuesto. El gobierno libertario ha funcionado sin una ley que establezcan los destinos de los recursos del Estado nacional.
El Presupuesto Nacional es una ley anual que sanciona el Congreso, donde planifica los ingresos que recibirá el Gobierno y cómo se aplicarán para satisfacer las necesidades de la población: seguridad social, educación, salud, seguridad y justicia, entre otras. Financia el funcionamiento de todo el Estado: de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También contiene las transferencias que se realizan a los estados provinciales y municipales quienes a su vez confeccionan sus propios presupuestos.