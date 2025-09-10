Secciones
Ricardo Darín reveló cómo se enteró que será abuelo: "Fue de la manera más simple"

Desde Madrid, el actor dio a conocer su reacción ante la llegada de su primer nieto. "Soy medio abuelo desde que nací", bromeó.

Hace 1 Hs

Ricardo Darín se convertirá en abuelo y la noticia alegró a los seguidores del protagonista de "El eternauta". Tras la confirmación del embarazo de Úrsula Corberó y Chino Darín, el reconocido actor habló por primera vez sobre el tema y contó detalles íntimos de cómo la pareja le dio la noticia.

En una entrevista, Darín compartió la emotiva y peculiar forma en que se enteró de que su hijo se convertirá en papá por primera vez. "Estamos muy felices, todos, toda la familia. Una de las cosas que más me reconforta es ver cómo a mucha gente le causa alegría", reveló el actor durante una charla con Andy Kusnetzoff.

Tras felicitar a Darín por su futuro "abuelazgo", Andy Kusnetzoff quiso saber más detalles y le preguntó cómo el Chino y Úrsula le contaron sobre la llegada del bebé. "¿Cómo te enteraste que ibas a ser abuelo", preguntó el periodista. "Me lo dijeron de la manera más simple: 'Vas a ser abuelo'. Nosotros lo sabíamos hace rato pero esperamos a que se cumpla el tercer mes para saber que este todo bien, así fue y estamos felices", reveló. 

El actor, siempre espontáneo, también habló sobre cómo afronta este nuevo rol en su vida. Admitió que la de abuelo es “una situación inédita” para él y hasta bromeó sobre lo que representa el paso del tiempo, dejando en claro que él es “abuelo desde que nació”. “Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela, le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”, contó entre risas.

Para cerrar la nota, Ricardo volvió a remarcar lo más destacable de la situación: el cariño y la alegría que llegó de parte de amigos, familiares y seguidores. “Lo lindo es ver que la gente se ponga contenta, la cantidad de mensajes y cosas lindas que dicen es muy entusiasmante”, repitió, ratificando que están viviendo días de mucha celebración.

La reacción del actor era una de las más buscadas, especialmente porque, horas antes, su esposa Florencia Bas y su hija Clara ya habían manifestado su alegría en el posteo de Úrsula. Florencia, que también será abuela por primera vez, compartió su emoción con un mensaje sentido en redes: “Me explota el corazón de alegría y amor”, publicó. El mensaje fue más allá y se extendió a la pareja: “¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”. 

