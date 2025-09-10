Ricardo Darín reveló cómo se enteró que será abuelo: "Fue de la manera más simple"

La reacción del actor era una de las más buscadas, especialmente porque, horas antes, su esposa Florencia Bas y su hija Clara ya habían manifestado su alegría en el posteo de Úrsula. Florencia, que también será abuela por primera vez, compartió su emoción con un mensaje sentido en redes: “Me explota el corazón de alegría y amor”, publicó. El mensaje fue más allá y se extendió a la pareja: “¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”.