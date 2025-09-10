“Esto no es IA”: Úrsula Corberó confirma que espera su primer hijo con Chino Darín

¡Úrsula Corberó será madre por primera vez! La actriz española, conocida mundialmente por su papel en La Casa de Papel, ha anunciado su embarazo con Chino Darín, su pareja desde hace más de diez años. La noticia se dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde la catalana compartió una fotografía luciendo un vestido lencero blanco y mostrando su incipiente barriga: "Esto no es IA", escribió junto a la imagen que ya suma cientos de miles de 'me gusta'.