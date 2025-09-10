Secciones
España

“Esto no es IA”: Úrsula Corberó confirma que espera su primer hijo con Chino Darín

La actriz anuncia su embarazo en Instagram con una emotiva fotografía y mensaje.

Hace 3 Hs

¡Úrsula Corberó será madre por primera vez! La actriz española, conocida mundialmente por su papel en La Casa de Papel, ha anunciado su embarazo con Chino Darín, su pareja desde hace más de diez años. La noticia se dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde la catalana compartió una fotografía luciendo un vestido lencero blanco y mostrando su incipiente barriga: "Esto no es IA", escribió junto a la imagen que ya suma cientos de miles de 'me gusta'.

Una década de amor entre Úrsula Corberó y Chino Darín

El romance comenzó en 2015 durante el rodaje de la serie La Embajada. Aunque su primer encuentro no fue un flechazo, la química entre ambos surgió rápidamente. Úrsula recordó en una entrevista que bromeó con Chino diciendo: "Hola, soy tu novia", marcando el inicio de su historia de amor. Desde entonces, la pareja se ha consolidado como una de las más estables del cine español y argentino.

Mensajes de felicitación y apoyo en redes

La publicación de Instagram de Úrsula ya ha recibido miles de comentarios, incluyendo los de Paula Echevarría y Julia Nakamatsu, felicitando a la actriz por la buena noticia. Los seguidores de la pareja también han expresado su emoción ante el anuncio del primer hijo de ambos.

 Una vida compartida entre trabajo y amor

Úrsula y Chino viven en Barcelona, aunque por motivos laborales no siempre coinciden. La actriz explicó que su relación funciona pese a los viajes constantes: “Cuando no es por él es por mí, y cuando no es porque yo vengo a verle o él viene a verme a mí”. Aun así, la pareja mantiene su complicidad y cariño público, demostrando que la distancia no ha debilitado su vínculo.

Declaraciones románticas en público

Chino Darín y Úrsula Corberó no dudan en dedicar palabras afectuosas en eventos y entrevistas. En los Premios Platino 2022, Chino afirmó: "Lo que más me gusta de España es mi mujer". Por su parte, Úrsula ha resaltado la comunicación y el apoyo mutuo en su relación, especialmente cuando recibió el premio Ondas por su papel en El cuerpo en llamas.

Próximamente, padres primerizos

Tras más de una década juntos, Úrsula Corberó y Chino Darín se preparan para recibir a su primer hijo. La pareja, discreta con su vida privada, comparte ahora con sus seguidores un momento tan íntimo como esperado, marcando un nuevo capítulo en su historia de amor.

