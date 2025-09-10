¿Qué comer antes de correr? El secreto para no quedarte sin energía a mitad de la carrera

Los carbohidratos, el combustible predilecto

La ciencia coincide en que los resultados tangibles se demuestra en una correcta y adecuada carga de carbohidratos. El estudio de “The Pre- Exercise Meal" aboga por consumir 1 a 4 g/kg de este macronutriente entre 1 y 4 horas antes del ejercicio. Los investigadores descubrieron que esto mejora el rendimiento y la disponibilidad de glucógeno en atletas de resistencia, y también recomiendan alimentos bajos en fibra, grasas y con un IG moderado como los mejores para la digestión antes de correr. Lo cual siempre es útil.