Decidir correr: el mensaje del “Colo” Mourglia sobre el poder del running para transformar vidas y recuperar lo esencial

- En realidad, no se trata de empezar a correr, sino de volver a correr. Todos corrimos alguna vez en la vida: de chicos jugábamos, corríamos, nos movíamos todo el tiempo. De adolescentes también, con el fútbol o cualquier otro deporte. Pero después la vida nos va alejando: las obligaciones, el tiempo, el trabajo, la familia… y vamos dejando de lado algo esencial. Nos olvidamos de que tenemos un cuerpo que evolucionó genéticamente durante miles de años para correr. Nuestros antepasados corrieron durante miles de años para sobrevivir, para cazar o para no ser cazados. Correr era parte de la vida. Y ahora, en esta parte tan corta de la historia -los últimos 50 o 100 años, nada comparado con 10.000 años de evolución humana- se nos ocurrió sentarnos detrás de una pantalla, de un televisor, de una computadora o de un teléfono, haciendo trabajos sedentarios. Pero nuestro cuerpo necesita correr. Entonces, no es empezar a correr: es volver a correr. Y cuando volvés a conectarte con eso, hay como una memoria genética que te dice: “Sí, esto es lo que necesitamos hacer”. Me parece que pasa por ahí.