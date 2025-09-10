Cómo revisar si tu pasaporte es defectuoso por WhatsApp: la nueva herramienta del Renaper

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) admitió que miles de pasaportes fueron emitidos con fallas durante los últimos meses. Esto impide la correcta lectura para los equipos electrónicos en los puestos migratorios. En respuesta, se emitió la alerta para revisar y corregir aquellos pasaportes defectuosos.
Se estima que entre 5.000 y 6.000, para identificarlos, desde el organismo dieron a conocer una serie de detalles a revisar. El problema fue la tinta suministrada por una empresa alemana. Ante la gran cantidad de personas que se podrían ver afectadas, el Renaper activó una verificación por WhatsApp.
Cómo verificar si tenes un pasaporte defectuoso por WhatsApp
El Renaper ha lanzado una herramienta digital para que los ciudadanos verifiquen si sus pasaportes tienen defectos. Utilizando el ChatBot oficial (+54 9 11 5126-1789), los interesados pueden ingresar el número de su documento para recibir una notificación en caso de que su pasaporte requiera una revisión. Esta iniciativa busca alertar a las personas sobre posibles fallas antes de que realicen un viaje.
Es importante destacar que el aviso de revisión no invalida automáticamente el pasaporte, sino que simplemente indica que podría formar parte de una tanda con errores de impresión. El objetivo de esta medida es evitar inconvenientes inesperados a los viajeros y asegurar la validez de sus documentos antes de salir del país.
Cómo verificar manualmente si el pasaporte es defectuoso
Verificar la numeración
Revisa si tu pasaporte está dentro de las series AAL afectadas. La presencia de tu documento en estos rangos, incluso sin fallas visibles, indica que podría tener un problema. Las series afectadas son:
-AAL314778 – AAL346228
-AAL400000 – AAL607599
-AAL616000 – AAL620088
Revisar la fecha y lugar de emisión
Los pasaportes emitidos en los últimos años tienen más probabilidades de estar afectados, en particular los tramitados en consulados en el extranjero. Aunque es menos común, los documentos emitidos en Argentina que pertenezcan a las series mencionadas también deben ser revisados.
Observar el estado general del documento
Busca cualquier signo de deterioro, como manchas, tinta corrida o páginas desalineadas. Asegúrate de que el sello holográfico y la fotografía estén en perfectas condiciones, ya que cualquier imperfección puede ser un indicio para verificar el documento.
Preparar la revisión
Si tu pasaporte pertenece a una de las series afectadas, acude al RENAPER o a un consulado argentino. En caso de que se confirme la falla, te darán un nuevo pasaporte sin costo. Si necesitas viajar de urgencia, puedes solicitar un pasaporte de emergencia.
Mantener documentación alternativa
Se aconseja tener otros documentos de identidad, como el DNI o un pasaporte de otra nacionalidad, para evitar problemas mientras se emite la nueva libreta. Las autoridades informaron que la falla es por una tinta defectuosa y que, mientras se tramita el reemplazo, tu pasaporte actual será considerado válido.