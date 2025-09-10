Cómo revisar si tu pasaporte es defectuoso por WhatsApp: la nueva herramienta del Renaper

Cómo verificar si tenes un pasaporte defectuoso por WhatsApp

El Renaper ha lanzado una herramienta digital para que los ciudadanos verifiquen si sus pasaportes tienen defectos. Utilizando el ChatBot oficial (+54 9 11 5126-1789), los interesados pueden ingresar el número de su documento para recibir una notificación en caso de que su pasaporte requiera una revisión. Esta iniciativa busca alertar a las personas sobre posibles fallas antes de que realicen un viaje.