Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Se recomienda tener a mano otros documentos de identidad, como el DNI o un pasaporte de otra nacionalidad, para evitar contratiempos durante la reposición. Las autoridades informaron que la falla se debe a una tinta de seguridad de un proveedor alemán y que, aunque el problema es indetectable a simple vista, puede ser detectado en controles migratorios. El RENAPER junto con Migraciones y Cancillería aseguran que los pasaportes defectuosos serán considerados válidos mientras se tramita la nueva libreta.