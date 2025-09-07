Secciones
Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Debido a errores que se emitieron en una gran cantidad de pasaportes, se debe verificar la calidad de los mismos.

Hace 1 Hs

El Gobierno ha informado sobre una falla en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos, lo que generó preocupación entre los ciudadanos. Esta deficiencia en la fabricación compromete la seguridad de los documentos. Por este motivo, se ha solicitado a quienes poseen estos pasaportes que los devuelvan de inmediato.

Se estima que entre 5.000 y 6.000 documentos están afectados, tanto de residentes en el país como en el exterior. Aunque el problema no es visible a simple vista, existen métodos para verificar el estado del pasaporte antes de un viaje. De esta forma, se pueden evitar inconvenientes al pasar por el control migratorio.

Cómo verificar si tu pasaporte tiene fallas

Verificar la numeración

El primer paso es revisar la numeración del pasaporte. Si el documento pertenece a alguna de las series AAL afectadas, es necesario iniciar el trámite de verificación. Incluso si no se observan irregularidades, la pertenencia a uno de estos rangos indica un posible problema.

-AAL314778 – AAL346228

-AAL400000 – AAL607599

-AAL616000 – AAL620088

Revisar la fecha y lugar de emisión

Los pasaportes emitidos en los últimos años tienen más probabilidades de estar afectados, especialmente aquellos tramitados en consulados fuera del país. Aunque el riesgo es menor, los documentos impresos en Argentina dentro de las series mencionadas también deben ser revisados.

Observar el estado general del documento

Aunque la falla principal es imperceptible a simple vista, cualquier signo de deterioro, como manchas, tinta corrida o páginas mal alineadas, puede ser una señal para verificar el pasaporte. Además, es recomendable asegurarse de que el sello holográfico y la fotografía del titular estén intactos.

Preparar la revisión

Quienes tengan un pasaporte de la serie afectada deben acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en Argentina o al consulado argentino en el extranjero. Si se confirma la falla, se emitirá un nuevo pasaporte de forma gratuita. En caso de necesidad de viajar con urgencia, se puede solicitar un pasaporte de emergencia para no tener problemas al salir del país.

Mantener documentación alternativa

Se recomienda tener a mano otros documentos de identidad, como el DNI o un pasaporte de otra nacionalidad, para evitar contratiempos durante la reposición. Las autoridades informaron que la falla se debe a una tinta de seguridad de un proveedor alemán y que, aunque el problema es indetectable a simple vista, puede ser detectado en controles migratorios. El RENAPER junto con Migraciones y Cancillería aseguran que los pasaportes defectuosos serán considerados válidos mientras se tramita la nueva libreta.

