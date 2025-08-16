WhatsApp: el truco para habilitar la papelera oculta y ganar almacenamiento

Cómo acceder a la papelera oculta de WhastApp

El acceso a esta sección no se realiza directamente desde el menú de WhatsApp, pero tampoco es necesario instalar aplicaciones externas que podrían poner en riesgo el sistema con virus. Para localizar estos archivos, se debe usar la aplicación “Archivos” o “Gestor de archivos”, cuyo nombre varía según el modelo y la marca del teléfono. Esta herramienta permite explorar el almacenamiento interno del dispositivo más allá de lo que muestra la interfaz de WhatsApp.