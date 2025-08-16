WhatsApp: el truco para habilitar la papelera oculta y ganar almacenamiento

La aplicación de mensajería más popular en Argentina contiene gran cantidad de archivos temporales en los celulares. Tanto imágenes, como videos y documentos, que, a pesar de eliminarlos, siguen estando en el almacenamiento del dispositivo.
Esto puede traer todos los problemas de la falta de espacio en un celular, como alentar el funcionamiento, complicar actualizaciones y perjudicar descargas. Lo que pocas personas saben es que existe una "papelera oculta" en la aplicación.
Cómo acceder a la papelera oculta de WhastApp
El acceso a esta sección no se realiza directamente desde el menú de WhatsApp, pero tampoco es necesario instalar aplicaciones externas que podrían poner en riesgo el sistema con virus. Para localizar estos archivos, se debe usar la aplicación “Archivos” o “Gestor de archivos”, cuyo nombre varía según el modelo y la marca del teléfono. Esta herramienta permite explorar el almacenamiento interno del dispositivo más allá de lo que muestra la interfaz de WhatsApp.
La ruta común para encontrar la papelera de archivos de WhatsApp es: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Dentro de esta carpeta, se encuentran subdirectorios como Imágenes, Videos, Audios y Documentos, donde se agrupa todo el contenido recibido y generado por la aplicación. Acceder a esta ubicación ofrece una visión más completa de la información almacenada, que no siempre se muestra en la app convencional.
Cómo revisar el espacio desde la papelera oculta de WhatsApp
Al ingresar a la carpeta Media y explorar sus subcarpetas, se pueden revisar manualmente imágenes, videos, audios y documentos gestionados por WhatsApp. Este método permite identificar archivos innecesarios que siguen ocupando espacio en la memoria interna, incluso después de haber sido eliminados desde la aplicación.
Para liberar espacio, basta con seleccionar los archivos a borrar usando la función de marcado múltiple en el gestor de archivos, lo que agiliza el proceso. Luego, al pulsar “Eliminar”, se libera inmediatamente el espacio correspondiente en el dispositivo.
Es recomendable realizar esta limpieza de forma periódica para evitar saturar la memoria y mantener un buen rendimiento del celular. Siempre se debe verificar que no se borre contenido importante, ya que esta acción es irreversible.