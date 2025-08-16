 WhatsApp: el truco para habilitar la papelera oculta y ganar almacenamiento
Secciones
SociedadActualidad

WhatsApp: el truco para habilitar la papelera oculta y ganar almacenamiento

Tanto imágenes, como videos y documentos, que a pesar de eliminarlos, siguen estando en el almacenamiento del dispositivo.

Hace 4 Hs

La aplicación de mensajería más popular en Argentina contiene gran cantidad de archivos temporales en los celulares. Tanto imágenes, como videos y documentos, que, a pesar de eliminarlos, siguen estando en el almacenamiento del dispositivo. 

Cómo rastrear tu celular robado: el truco para localizarlo aunque esté apagado

Cómo rastrear tu celular robado: el truco para localizarlo aunque esté apagado

Esto puede traer todos los problemas de la falta de espacio en un celular, como alentar el funcionamiento, complicar actualizaciones y perjudicar descargas. Lo que pocas personas saben es que existe una "papelera oculta" en la aplicación.

Cómo acceder a la papelera oculta de WhastApp

El acceso a esta sección no se realiza directamente desde el menú de WhatsApp, pero tampoco es necesario instalar aplicaciones externas que podrían poner en riesgo el sistema con virus. Para localizar estos archivos, se debe usar la aplicación “Archivos” o “Gestor de archivos”, cuyo nombre varía según el modelo y la marca del teléfono. Esta herramienta permite explorar el almacenamiento interno del dispositivo más allá de lo que muestra la interfaz de WhatsApp.

La ruta común para encontrar la papelera de archivos de WhatsApp es: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Dentro de esta carpeta, se encuentran subdirectorios como Imágenes, Videos, Audios y Documentos, donde se agrupa todo el contenido recibido y generado por la aplicación. Acceder a esta ubicación ofrece una visión más completa de la información almacenada, que no siempre se muestra en la app convencional.

Cómo revisar el espacio desde la papelera oculta de WhatsApp

Al ingresar a la carpeta Media y explorar sus subcarpetas, se pueden revisar manualmente imágenes, videos, audios y documentos gestionados por WhatsApp. Este método permite identificar archivos innecesarios que siguen ocupando espacio en la memoria interna, incluso después de haber sido eliminados desde la aplicación.

Para liberar espacio, basta con seleccionar los archivos a borrar usando la función de marcado múltiple en el gestor de archivos, lo que agiliza el proceso. Luego, al pulsar “Eliminar”, se libera inmediatamente el espacio correspondiente en el dispositivo.

Es recomendable realizar esta limpieza de forma periódica para evitar saturar la memoria y mantener un buen rendimiento del celular. Siempre se debe verificar que no se borre contenido importante, ya que esta acción es irreversible.

Temas WhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
1

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Ella baila sola
2

Ella baila sola

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”
3

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile
4

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana
5

Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño
6

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

Más Noticias
Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Rumbo al 26 de octubre: las listas de los principales espacios políticos de Tucumán para las elecciones

Rumbo al 26 de octubre: las listas de los principales espacios políticos de Tucumán para las elecciones

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

¿Qué se debe revisar antes de comprar un queso artesanal?

¿Qué se debe revisar antes de comprar un queso artesanal?

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Comentarios