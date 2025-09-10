Un tierno detalle en la foto de Úrsula Corberó revelaría el sexo de su primer hijo con Chino Darín: ¿niña o niño?

La instantánea, en blanco y negro, muestra a la actriz posando con un camisón ligero, lo que permite ver su pronunciada pancita. Pero el elemento que desató la euforia de los fans es un sencillo cintillo de color rosa que cuelga delicadamente de la prenda. Para muchos, este accesorio no es una casualidad, sino una sutil y cariñosa forma de anunciar que la pareja está esperando una niña.