Una foto en redes sociales de Úrsula Corberó causó un gran revuelo y no es solo por su belleza, sino por un supuesto detalle que revelaría el secreto mejor guardado de su embarazo. En una tierna imagen, la actriz española posó con su avanzada pancita y lo que parece ser una prenda o accesorio que desató una ola de especulaciones sobre el género de su primer hijo junto Chino Darín.
La instantánea, acompañada del mensaje "Esto no es IA", se volvió viral, y los fans más observadores notaron un elemento que podría ser la clave de la intriga. Mientras algunos celebran la feliz noticia, otros debaten si este tierno detalle es una pista intencional o solo una coincidencia. La incógnita ahora es: ¿se trata de un niño o una niña?
Un tierno detalle en la foto de Úrsula Corberó revelaría el sexo de su primer hijo con Chino Darín: ¿niña o niño?
Úrsula Corberó, conocida por su papel de "Tokio" en La Casa de Papel, compartió una fotografía que, a simple vista, podría parecer una dulce postal de su avanzado embarazo. Sin embargo, un pequeño y tierno detalle parece confirmar el sexo de su primer hijo.
La instantánea, en blanco y negro, muestra a la actriz posando con un camisón ligero, lo que permite ver su pronunciada pancita. Pero el elemento que desató la euforia de los fans es un sencillo cintillo de color rosa que cuelga delicadamente de la prenda. Para muchos, este accesorio no es una casualidad, sino una sutil y cariñosa forma de anunciar que la pareja está esperando una niña.
La famosa pareja, una de las más queridas de España, parece haber optado por esta discreta pero conmovedora forma de compartir su felicidad. Este gesto resuena con la forma en que los famosos suelen dar pistas sobre sus vidas privadas, dejando que los fans saquen sus propias conclusiones.