Los 10 años de romance de Úrsula Corberó y Chino Darín: del set de rodaje al embarazo

Úrsula Corberó y Chino Darín forman una de las parejas más consolidadas del cine español y argentino. Tras una década de relación, la actriz catalana y el hijo de Ricardo Darín han anunciado que esperan a su primer hijo en común, compartiendo la feliz noticia con sus seguidores en Instagram.
El anuncio más esperado
La actriz de La Casa de Papel publicó una fotografía en la que luce un vestido lencero blanco, dejando ver su incipiente barriga de embarazada. En la imagen, Úrsula etiquetó a Chino Darín en la zona del vientre, confirmando así que ambos amplían la familia después de más de diez años juntos.
Cómo se conocieron Úrsula Corberó y Chino Darín
La historia de amor comenzó en 2015 durante el rodaje de la serie La Embajada, donde interpretaban a una pareja. En una entrevista, Corberó recordó entre risas que lo primero que le dijo a Chino fue: “Hola, soy tu novia”. Aunque en ese momento lo decía por el papel que compartían, la frase terminó siendo un “manifesting” que se cumplió.
Una relación a distancia que se fortaleció
Durante los primeros años, la relación estuvo marcada por la distancia: Chino trabajaba principalmente en Argentina y Úrsula en España. Sin embargo, la pareja superó los obstáculos y hoy en día comparten residencia en Barcelona, aunque los viajes siguen siendo habituales por motivos laborales.
Diez años de amor y complicidad
A pesar de ser muy discretos con su vida privada, la pareja no ha dudado en dedicar muestras públicas de cariño. En 2023, cuando Úrsula recibió el premio Ondas a Mejor Actriz por su papel en El cuerpo en llamas, dedicó unas palabras a su pareja: “Se lo quiero dedicar a mi gran amor, a Chinito. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación”.
Una nueva etapa como padres
La historia de amor entre Úrsula Corberó y Chino Darín suma ahora un capítulo especial: en unos meses darán la bienvenida a su primer hijo. Con este anuncio, la pareja consolida aún más una relación que comenzó como una ficción televisiva y que, diez años después, se convierte en una familia en la vida real.