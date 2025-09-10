Los 10 años de romance de Úrsula Corberó y Chino Darín: del set de rodaje al embarazo

Cómo se conocieron Úrsula Corberó y Chino Darín

La historia de amor comenzó en 2015 durante el rodaje de la serie La Embajada, donde interpretaban a una pareja. En una entrevista, Corberó recordó entre risas que lo primero que le dijo a Chino fue: “Hola, soy tu novia”. Aunque en ese momento lo decía por el papel que compartían, la frase terminó siendo un “manifesting” que se cumplió.