Líderes europeos apoyan una cumbre trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos; pero piden más participación

"La idea de una reunión trilateral es muy importante, pero probablemente necesitaremos una reunión a cuatro", afirmó el presidente francés Emmanuel Macron, al pedir una mayor participación europea en el proceso de paz entre Ucrania y Rusia. El mandatario remarcó que cuando se habla de garantías de seguridad, se está hablando de la seguridad de todo el continente europeo.