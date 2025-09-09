Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

La noche en El Alto quedará marcada como una de las más celebradas del fútbol boliviano. En los 4.150 metros de altura del estadio más elevado del planeta, Bolivia derrotó 1-0 a Brasil y aseguró su lugar en el Repechaje rumbo al Mundial 2026. Lo hizo con un penal discutido, cobrado por el chileno Cristián Garay tras la intervención del VAR, que Miguel Terceros transformó en gol.
El resultado fue inesperado. La “Verde” llegaba a la última fecha con pocas chances, pero se benefició de la goleada de Colombia sobre Venezuela (6-3 en Maturín), lo que le permitió cerrar la clasificación en la séptima posición, con 20 puntos, dos más que la Vinotinto.
El partido tuvo todos los condimentos: tensión, polémica y un marco imponente. Brasil, con un equipo alternativo, intentó reaccionar en el complemento, pero se topó con la seguridad de Carlos Lampe y la presión de un estadio que empujó a su selección hacia una victoria que no conseguía desde 1994, año de su última participación mundialista.
Mientras tanto, en Venezuela, los festejos iniciales se diluyeron con el vendaval de goles de Luis Suárez, que firmó cuatro tantos y dejó sin chances a los dirigidos por Fernando Batista.
El camino hacia el Repechaje
Con Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay ya clasificados de manera directa, Bolivia se quedó con el boleto al nuevo formato de repechaje intercontinental, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en México, con Monterrey y Guadalajara como sedes.
Allí estarán seis selecciones: una de Conmebol (Bolivia), una de Oceanía (Nueva Caledonia, ya confirmada), una de África, una de Asia y dos de Concacaf. El sistema será novedoso: las cuatro selecciones con peor ranking FIFA jugarán semifinales, y los dos mejores ubicados ingresarán directamente a la final. Los ganadores de esas finales obtendrán los últimos dos pasajes al Mundial.
Bolivia no disputa una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994. Antes, había jugado en Uruguay 1930 y Brasil 1950. Ahora, la ilusión de volver a estar entre los mejores revive con fuerza. La victoria ante Brasil fue el punto de partida para un desafío que en marzo definirá si la “Verde” vuelve a pisar una Copa del Mundo.