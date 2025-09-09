Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

La noche en El Alto quedará marcada como una de las más celebradas del fútbol boliviano. En los 4.150 metros de altura del estadio más elevado del planeta, Bolivia derrotó 1-0 a Brasil y aseguró su lugar en el Repechaje rumbo al Mundial 2026. Lo hizo con un penal discutido, cobrado por el chileno Cristián Garay tras la intervención del VAR, que Miguel Terceros transformó en gol.