Argentina tendrá el primer santuario del mundo dedicado a San Carlo Acutis: ¿dónde estará?

La iniciativa nació de un encuentro providencial entre dos sacerdotes, los padres Mario Panetta y Osvaldo Scandura, y la comunidad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con el acompañamiento del arzobispo, monseñor Marcelo Colombo. Con la autorización del entonces papa Francisco, el proyecto avanza para ofrecer un espacio de oración, formación y encuentro que unirá la devoción eucarística con el uso de la tecnología como herramienta evangelizadora.