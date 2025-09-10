Argentina tendrá el primer santuario del mundo dedicado a San Carlo Acutis: ¿dónde estará?

En un rincón de la Arquidiócesis de Mendoza comenzó a gestarse un proyecto que promete convertirse en un faro espiritual para los jóvenes de todo el mundo. Se trata del primer santuario dedicado a San Carlo Acutis, el joven italiano conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía”, canonizado recientemente por el Papa León XIV.
La iniciativa nació de un encuentro providencial entre dos sacerdotes, los padres Mario Panetta y Osvaldo Scandura, y la comunidad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con el acompañamiento del arzobispo, monseñor Marcelo Colombo. Con la autorización del entonces papa Francisco, el proyecto avanza para ofrecer un espacio de oración, formación y encuentro que unirá la devoción eucarística con el uso de la tecnología como herramienta evangelizadora.
“El santuario es fruto de la providencia”, explicó el padre Scandura. “Hace diez años buscábamos un nuevo espacio para nuestra parroquia, porque la comunidad crece y necesita un lugar más amplio. La donación de un terreno coincidió con el impulso de dedicarlo a San Carlo Acutis. Sentimos que es un proyecto de Dios”.
El sacerdote recordó además un episodio que marcó la decisión: en junio de 2022, durante la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la comunidad percibió el perfume de la Virgen. “Lo interpretamos como un anuncio del nacimiento de un nuevo hijo, y ese hijo es San Carlo Acutis”, dijo emocionado.
La obra busca no solo honrar al joven santo, sino también inspirar a las nuevas generaciones a vivir la fe de manera auténtica, mostrando que la espiritualidad y la tecnología pueden caminar juntas. El santuario, que se levantará en Chacras de Coria, se proyecta como un centro de peregrinación y misión para Argentina y el mundo.