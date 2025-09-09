San Carlo Acutis: esta es la poderosa oración para pedir su intercesión

¿Quién fue Carlo Acutis?

Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y creció en Milán, donde destacó por su sencillez, alegría y una marcada pasión por la informática. Supo unir sus habilidades tecnológicas con su profunda fe, creando un sitio web en el que recopiló y explicó los milagros eucarísticos del mundo. “La Eucaristía es mi autopista al cielo”, solía repetir.