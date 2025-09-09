San Carlo Acutis: esta es la poderosa oración para pedir su intercesión

La Iglesia celebró este domingo la canonización de Carlo Acutis, el joven italiano conocido como “el ciberapóstol de la Eucaristía” y popularmente apodado “el influencer de Dios”. Con tan solo 15 años de vida, dejó una huella imborrable que hoy lo convierte en el primer santo millennial.
¿Quién fue Carlo Acutis?
Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y creció en Milán, donde destacó por su sencillez, alegría y una marcada pasión por la informática. Supo unir sus habilidades tecnológicas con su profunda fe, creando un sitio web en el que recopiló y explicó los milagros eucarísticos del mundo. “La Eucaristía es mi autopista al cielo”, solía repetir.
En 2006, su vida terrenal se apagó a causa de una leucemia fulminante, pero su testimonio comenzó a expandirse a nivel global. Su beatificación se celebró el 10 de octubre de 2020 en Asís, tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la curación del niño brasileño Matheus.
El 23 de mayo de 2024, el papa Francisco aprobó un segundo milagro: la recuperación de la joven costarricense Valeria Valverde, quien estaba al borde de la muerte tras un grave accidente. Ese hecho abrió el camino a la canonización.
Finalmente, el domingo 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue proclamado santo en una ceremonia multitudinaria en Roma, junto a otros tres beatos. Desde entonces, su memoria litúrgica se celebra el 12 de octubre. Sus restos descansan en el Santuario della Spogliazione de Asís, lugar que se ha convertido en destino de peregrinación para miles de fieles.
La oración oficial a San Carlo Acutis
Con motivo de su canonización, la Iglesia propone una oración oficial para pedir la intercesión del joven santo. Los fieles pueden rezarla con confianza, presentando una intención particular en su corazón.
Oración a San Carlo Acutis
Oh Dios, nuestro Padre,
gracias por habernos dado a Carlo,
modelo de vida para los jóvenes y mensaje
de amor para todos. Tú has hecho que
se enamore de tu hijo Jesús, haciendo de la
Eucaristía su «autopista hacia el cielo».
Tú le has dado a María como Madre muy amada,
y has hecho que con el Rosario se convirtiese
en un cantor de su ternura. Acoge su intercesión
por nosotros. Mira sobre todo a los pobres,
a quienes él amó y ayudó.
También a mí concédeme, por su intercesión,
la gracia que necesito... (hacer el pedido)
Y haz que nuestra alegría sea plena,
conduciendo a Carlo entre los santos
de la Iglesia universal, a fin de que su sonrisa
siga resplandeciendo para nosotros
y para gloria de tu nombre.
Amén
Tras la oración, la Iglesia invita a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.