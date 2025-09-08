“Trabajaba hasta las dos o tres de la madrugada”: la madre de Carlo Acutis recordó a su hijo

Pero lo que destacó de su hijo fue su ejemplo como creyente de Dios. Según contó, Carlo se quejaba por la cantidad de gente que veía en conciertos y los pocos fieles que iban a la Iglesia. “Lo recuerdo trabajando hasta las dos o tres de la mañana y mi madre le decía: ‘¡Pero Carlo, deja que la Iglesia haga esas cosas!’. Pero él dedicaba todos los veranos a organizar (la exposición sobre los Milagros Eucarísticos)”, rememoró.