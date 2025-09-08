“Trabajaba hasta las dos o tres de la madrugada”: la madre de Carlo Acutis recordó a su hijo

Este domingo el Vaticano vivió una gran celebración que congregó a fieles de todo el mundo. Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis fueron canonizados por el papa León XIV, pero las redes sociales vivieron como una gran revolución la santificación del italiano que se popularizó como el “influencer de Dios”.
Acutis falleció a sus 15 años a raíz de una leucemia severa que le fue diagnosticada poco tiempo antes. Desde pequeño mostró trabajar siempre en razón de su fé, promoviendo los milagros eucarísticos. Pero tras su muerte, personas de todas partes del mundo empezaron a declarar milagros después de rezarle.
El primer milagro atribuible se dio en 2013 en Brasil cuando un niño se recuperó de una enfermedad pancreática severa. Este episodio le valió la beatificación a Acutis. El segundo fue un milagro relacionado a la curación inesperada de un niño que padecía una enfermedad poco común.
La madre de Carlo Acutis recordó a su hijo
La familia Acutis vivió la canonización y todo el proceso previo con gran emoción. Este domingo, fueron los protagonistas de la ceremonia que se desarrolló en el Vaticano. Antonia Salzano, la madre del influencer de Dios, dio algunas entrevistas en las que manifestó su regocijo y recordó al joven fallecido en 2006.
“Estoy feliz porque sin duda es la culminación de un camino de muchos años durante el cual hemos recibido tantas sorpresas maravillosas de Carlo”, comentó la madre y contó que siguen recibiendo buenas noticias atribuidas a la intercesión del ahora santo. Seguidores de China, Japón, Estados Unidos y América Latina se manifestaron devotos de Acutis.
Pero lo que destacó de su hijo fue su ejemplo como creyente de Dios. Según contó, Carlo se quejaba por la cantidad de gente que veía en conciertos y los pocos fieles que iban a la Iglesia. “Lo recuerdo trabajando hasta las dos o tres de la mañana y mi madre le decía: ‘¡Pero Carlo, deja que la Iglesia haga esas cosas!’. Pero él dedicaba todos los veranos a organizar (la exposición sobre los Milagros Eucarísticos)”, rememoró.
Además de los milagros atribuidos al joven, se consideró la canonización como una estrategia de la Iglesia Católica para acercar a los jóvenes. En este sentido, Salzano declaró: “Creo que Carlos está tocando tantos corazones, tantas vidas con su ejemplo, con su fe contagiosa, y eso me alegra mucho”.