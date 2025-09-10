Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los nominados

Durante un especial transmitido por Telefeel pasado martes 9 de septiembre, se presentaron a los nominados para los Premios Martín Fierro 2025. El galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) fue anunciado en una transmisión especial de Corta por Lozano, Vero Lozano y el presidente de Aptra, Luis Ventura, anunciaron en vivo las nominaciones de cada terna.