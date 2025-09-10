Secciones
Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los nominados

El galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) fue anunciado en una transmisión especial de Corta por Lozano

Durante un especial transmitido por Telefeel pasado martes 9 de septiembre, se presentaron a los nominados para los Premios Martín Fierro 2025. El galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) fue anunciado en una transmisión especial de Corta por Lozano, Vero Lozano y el presidente de Aptra, Luis Ventura, anunciaron en vivo las nominaciones de cada terna.

La gala tendrá lugar a fin de mes en el Hilton Buenos Aires, contará con la conducción de Santiago Del Moro. En la velada se premiarán a los mejores de la producción televisiva de 2024.

Todos los nominados de los Premios Martín Fierro

Reality

-Cantando 2024 - América

-Gran Hermano 2024 - Telefe

-Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

-Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe

-Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América

-Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

-La Noche de Mirtha - Eltrece

-Nara que ver - El Nueve

-Susana Giménez - Telefe

Noticiero Nocturno

-América Noticias - América

-Telefe Noticias - Telefe

-Telenoche - Eltrece

Labor periodística femenina

-Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece

-Soledad Larghi - América Noticias - América

-Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve-

-Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

-Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe

-Nelson Castro - Telenoche - Eltrece

-Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

-El Encargado - Eltrece

-El Método - El Nueve

-Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

-Margarita - Telefe

Magazine

-A la Barbarossa - Telefe

-Cortá por Lozano - Telefe

-DDM - América-

-Mañanísima - Eltrece

Big Show

-Bake Off Famosos - Telefe

-La noche perfecta - Eltrece

-Noche al Dente - América

Labor en conducción femenina

-Pamela David - Desayuno americano - América

-Mariana Fabbiani - DDM - América

-Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe

-Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe

-Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe

-Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

-Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece

-Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe

-Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe

-Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Panelista

-Luis Bremer - A la tarde - América

-Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve

-David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve

-Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

-¡Ahora Caigo! - Eltrece

-Escape perfecto - Telefe

-Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

-Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe

-Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece

-Oliver Quiroz - A la tarde - América

-Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

-Bendita - El Nueve

-Pares de comedia - NET

-Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

-Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece

-Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece

-Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

-Isabel Macedo - Margarita - Telefe

-Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

-Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico

-A la tarde - América

-GPS - América

-LAM - América

Producción Integral

-Bake Off Famosos - Telefe

-Survivor, Expedición Robinson - Telefe

-Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

-Ariel en su salsa - Telefe

-Comer para creer - América

-Qué mañana! - El Nueve

Revelación

-Lola Abraldes - Margarita - Telefe

-Mora Bianchi - Margarita - Telefe

-Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

-Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública

-Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece

-Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

-La Peña de Morfi - Telefe

-Pasión de Sábado - América

-Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

-Arriba argentinos - Eltrece

-El Noticiero de la Gente - Telefe

-Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

-Carburando - Eltrece

-Conmebol Libertadores - Telefe

-Copa América - Telefe

-Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

-El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe

-Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe

-Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

-Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

-Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América

-Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis

-Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

-Julia Calvo - Margarita - Telefe

-Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece

-Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Actor de reparto

-Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

-Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

-Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Cultural / educativo

-Argentina de Película – América

-Proyecto Tierras – Telefe-

-Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

-Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece

-Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe

-Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece

Viajes / turismo

-Iván de viaje - Telefe

-Resto del mundo - Eltrece

-Tenés que ir - El Nueve

Programa de Servicio

-Adn buena salud - Televisión Pública

-BA Emergencias - El Nueve

-Intelexis Mujer - NET

Director

-Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe

-Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

-Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Director de No Ficción

-Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América

-Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe

-Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe

-Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe

