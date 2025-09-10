Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los nominados

Durante un especial transmitido por Telefeel pasado martes 9 de septiembre, se presentaron a los nominados para los Premios Martín Fierro 2025. El galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) fue anunciado en una transmisión especial de Corta por Lozano, Vero Lozano y el presidente de Aptra, Luis Ventura, anunciaron en vivo las nominaciones de cada terna.
La gala tendrá lugar a fin de mes en el Hilton Buenos Aires, contará con la conducción de Santiago Del Moro. En la velada se premiarán a los mejores de la producción televisiva de 2024.
Todos los nominados de los Premios Martín Fierro
Reality
-Cantando 2024 - América
-Gran Hermano 2024 - Telefe
-Survivor, Expedición Robinson- Telefe
Jurados
-Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
-Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
-Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece
Interés General
-La Noche de Mirtha - Eltrece
-Nara que ver - El Nueve
-Susana Giménez - Telefe
Noticiero Nocturno
-América Noticias - América
-Telefe Noticias - Telefe
-Telenoche - Eltrece
Labor periodística femenina
-Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
-Soledad Larghi - América Noticias - América
-Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve-
-Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe
Labor periodística masculina
-Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
-Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
-Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve
Ficción
-El Encargado - Eltrece
-El Método - El Nueve
-Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
-Margarita - Telefe
Magazine
-A la Barbarossa - Telefe
-Cortá por Lozano - Telefe
-DDM - América-
-Mañanísima - Eltrece
Big Show
-Bake Off Famosos - Telefe
-La noche perfecta - Eltrece
-Noche al Dente - América
Labor en conducción femenina
-Pamela David - Desayuno americano - América
-Mariana Fabbiani - DDM - América
-Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
-Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
-Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
-Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece
Labor en conducción masculina
-Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
-Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
-Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
-Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece
Panelista
-Luis Bremer - A la tarde - América
-Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
-David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
-Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe
Entretenimiento
-¡Ahora Caigo! - Eltrece
-Escape perfecto - Telefe
-Los 8 escalones - Eltrece
Cronista / Movilero
-Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
-Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
-Oliver Quiroz - A la tarde - América
-Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Humorístico
-Bendita - El Nueve
-Pares de comedia - NET
-Pasó en América - América
Actor protagonista de ficción
-Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
-Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
-Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece
Actriz protagonista de ficción
-Isabel Macedo - Margarita - Telefe
-Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
-Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece
Periodístico
-A la tarde - América
-GPS - América
-LAM - América
Producción Integral
-Bake Off Famosos - Telefe
-Survivor, Expedición Robinson - Telefe
-Telenueve Central - El Nueve
Gastronomía
-Ariel en su salsa - Telefe
-Comer para creer - América
-Qué mañana! - El Nueve
Revelación
-Lola Abraldes - Margarita - Telefe
-Mora Bianchi - Margarita - Telefe
-Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe
Labor humorística
-Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
-Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
-Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
Musical
-La Peña de Morfi - Telefe
-Pasión de Sábado - América
-Planeta 9 - El Nueve
Noticiero diurno
-Arriba argentinos - Eltrece
-El Noticiero de la Gente - Telefe
-Telenueve al Mediodía - El Nueve
Deportivo
-Carburando - Eltrece
-Conmebol Libertadores - Telefe
-Copa América - Telefe
-Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública
Branded Content
-El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
-Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
-Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe
Aviso publicitario
-Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
-Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
-Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
-Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Actriz de reparto
-Julia Calvo - Margarita - Telefe
-Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
-Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece
Actor de reparto
-Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
-Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
-Rafael Ferro - Margarita - Telefe
Cultural / educativo
-Argentina de Película – América
-Proyecto Tierras – Telefe-
-Tecno Tendencias – América
Autor / Guionista
-Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece
-Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe
-Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece
Viajes / turismo
-Iván de viaje - Telefe
-Resto del mundo - Eltrece
-Tenés que ir - El Nueve
Programa de Servicio
-Adn buena salud - Televisión Pública
-BA Emergencias - El Nueve
-Intelexis Mujer - NET
Director
-Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
-Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
-Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece
Director de No Ficción
-Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
-Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
-Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe
-Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe