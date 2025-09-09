“No tienen corazón”: La "Bomba Tucumana" criticó los recortes en el Hospital Garrahan

La cantante Gladys “La Bomba Tucumana” se mostró conmovida durante una gala a beneficio del Hospital Garrahan y cuestionó duramente los recortes presupuestarios. También recordó la dolorosa pérdida de su pareja y de su amiga, quienes fallecieron a causa del cáncer.
Gladys “La Bomba Tucumana” contra los recortes en el Hospital Garrahan
Durante la Gala a beneficio del Hospital Garrahan, Gladys “La Bomba Tucumana” expresó su preocupación por la crisis que atraviesa la institución pediátrica más importante del país. “El Gobierno no tiene corazón”, afirmó en relación a los recortes presupuestarios que afectan el funcionamiento del nosocomio.
La cantante tropical remarcó la importancia del hospital, que desde hace más de 38 años brinda atención gratuita y de calidad a niños de todo el país, aun cuando los médicos perciben sueldos bajos y peligra la residencia para madres provenientes del interior.
“Me toca el alma de una forma especial”
En diálogo con Nahuela Saa (La Criti), Gladys no solo habló de la situación sanitaria, sino también de su experiencia personal marcada por la pérdida.
“Lamentablemente, acabo de perder a dos seres muy amados, mi esposo y mi representante y amiga que fallecieron por cáncer. Así que me toca el alma de una forma diferente y especial en este día”, confesó, visiblemente emocionada.
La emoción de La Bomba Tucumana en la gala solidaria
Durante la velada, la artista interpretó varias canciones y describió la causa como “hermosa y noble, algo que nos toca a todos”. Además, recordó sus visitas anteriores al Garrahan:
“Fui muchas veces, me enamoré de los chicos y yo, como persona individual, compré cositas. Llevé juguetes y estuve con los niños hace mucho tiempo”, contó.
Respecto a los pacientes que luchan contra el cáncer, señaló:
“Es una enfermedad tremenda, dolorosa y aterradora. Ojalá que todos pudiéramos poner un poco de corazón en esto”.
El posible cierre de residencias en el Garrahan
Uno de los puntos más sensibles que denunció la cantante es la posibilidad de que se cierre la residencia destinada a madres del interior cuyos hijos están internados.
“Me parece sumamente doloroso. Imaginate alguien que no tiene una buena obra social, viene del interior y está con un niño. Es un montón. El gobierno o quien quiera hacer esos recortes es una persona que no tiene corazón”, afirmó con firmeza.
Una voz de apoyo en tiempos de crisis
La Bomba Tucumana cerró su mensaje con un pedido claro: que el Estado revea los recortes en el Hospital Garrahan.
“Todos los argentinos tenemos un potencial enorme y somos muy unidos. Estas cosas no se deben permitir”, concluyó.