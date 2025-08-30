Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

El ranking 2025 de Great Place To Work volvió a poner sobre la mesa un tema que hoy define el futuro laboral: la confianza. Este año, 200 compañías de toda América Latina fueron reconocidas por construir entornos donde la seguridad, la inclusión y el sentido de pertenencia son tan importantes como los resultados. Las diferentes categorías de la nómina contienen 28 empresas que operan en la Argentina o fueron directamente fundadas allí, lo que implica un gran avance respecto de ediciones anteriores del ranking.