Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

El ranking 2025 de Great Place To Work volvió a poner sobre la mesa un tema que hoy define el futuro laboral: la confianza. Este año, 200 compañías de toda América Latina fueron reconocidas por construir entornos donde la seguridad, la inclusión y el sentido de pertenencia son tan importantes como los resultados. Las diferentes categorías de la nómina contienen 28 empresas que operan en la Argentina o fueron directamente fundadas allí, lo que implica un gran avance respecto de ediciones anteriores del ranking.
Detrás de la lista hay un relevamiento enorme: 2,4 millones de empleados participaron de las encuestas, lo que refleja la experiencia de más de 4,3 millones de personas en la región. El promedio general sorprende: 91% de satisfacción en los puntos evaluados, con menciones destacadas a la igualdad de trato, la bienvenida a los nuevos ingresos y el orgullo por los logros colectivos.
Más que un simple ranking, Great Place to Work funciona como una radiografía del mundo corporativo regional. Muestra qué industrias lideran, cuáles avanzan en diversidad y qué deudas siguen pendientes en términos de equidad económica y oportunidades reales de desarrollo.
Grandes empresas y PyMEs
La lista distingue a 100 grandes compañías —con más de 500 colaboradores— y a 100 pequeñas y medianas empresas, con plantillas que van de 50 a 499 empleados. Esta división permite comparar realidades distintas: mientras las grandes se destacan por el alcance de sus programas, las PyMEs suelen sobresalir por la cercanía con sus equipos y el clima interno.
El ranking mostró diferencias claras: las pequeñas y medianas superan a las grandes en casi todos los indicadores de satisfacción (93% contra 89%). Sin embargo, las grandes compañías se imponen en la capacidad de generar impacto en contextos complejos.
En ambos casos, la equidad económica sigue siendo el gran desafío. La percepción de pago justo, la distribución equitativa de ganancias y la imparcialidad en las promociones fueron los criterios con menor puntaje.
Las fortalezas mejor calificadas resultaron el trato justo sin importar género u orientación sexual (98%), la seguridad física en el trabajo (97%) y la cálida bienvenida a los nuevos empleados (97%).
Las 12 empresas argentinas y con fuerte presencia en el país
En esta edición, Argentina logró una marca destacada con 12 organizaciones en el ranking, entre compañías locales y multinacionales con operaciones fuertes.
Multinacionales
Mercado Libre – puesto 4
Teleperformance – puesto 5
Grandes empresas
Banco Galicia – puesto 2
Nestlé – puesto 7
Cisco – puesto 8
AES – puesto 10
Accenture – puesto 11
Arcos Dorados (McDonald’s) – puesto 14
SC Johnson – puesto 26
Raízen – puesto 29
SAP – puesto 32
Deloitte – puesto 37
PyMEs
Grupo AW – puesto 25
Otras multinacionales con filiales o actividad en Argentina
Además de las 12 mencionadas, otras 16 firmas globales incluidas en el ranking también tienen filiales o actividad en el país. Entre ellas aparece en primer lugar DHL Express, seguida por Hilton y PedidosYa, Philip Morris International, Zurich, Metlife, Scotiabank, Schneider Electric, Experian y Thomson Reuters, entre otras.
De esta manera, la cifra total asciende a 28 compañías vinculadas con Argentina, lo que marca un récord histórico de presencia nacional en la lista de los 200 mejores lugares para trabajar en América Latina.
Sectores líderes y tendencias
El informe también muestra un mapa de las industrias más valoradas. El sector de servicios financieros y seguros lidera la tabla con 41 organizaciones reconocidas, seguido por tecnología de la información (37), y producción y manufactura (29). Transporte fue la industria con el promedio más alto de satisfacción (93%), mientras que hospitalidad registró el más bajo (88%).
La edición 2025 deja un mensaje claro: el trabajo de calidad no se mide sólo en salarios, sino también en confianza, seguridad y pertenencia. Y en ese terreno, las empresas argentinas demostraron que pueden competir de igual a igual con las más importantes de la región.