Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Fútbol
La Selección Argentina se despidió de las Eliminatorias con un golpe inesperado en Ecuador
La derrota cortó el invicto y dejó un partido áspero, con expulsiones y un penal decisivo. La nota positiva llegó con Messi como máximo goleador del torneo.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
DERROTA EN GUAYAQUIL. La Selección Argentina cayó 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. ./X @Argentina
Por
Maria Sofia Lucena
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Lionel Messi
Buenos Aires
Brasil
Venezuela
Ecuador
Paraguay
Colombia
Selección Argentina de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vivo
Sin Messi, la Selección Argentina cayó ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias
Con Mac Allister, Scaloni tendrá hoy a todos los convocados en Ezeiza
Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
Las fuerzas del cielo no votan
Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios
El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
Más Noticias
Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán
Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más