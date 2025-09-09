Llegará a Ezeiza el primer vuelo con 16 argentinos deportados desde Estados Unidos

De acuerdo al portal especializado Aeroin, en el aeropuerto de Confins (Minas Gerais) el avión realizará una parada de cerca de dos horas: está previsto que aterrice a las 19.30 y despegue rumbo a Buenos Aires a las 21.30. Así, el arribo a Ezeiza se espera para los primeros minutos del jueves, tras un trayecto de poco más de tres horas. No obstante, se aclaró que los horarios pueden sufrir modificaciones.