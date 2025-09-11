¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los argentinos deportados desde Estados Unidos?

La lista de los argentinos deportados incluye tanto a personas con antecedentes como a otras sin causas judiciales en su contra. Según información diplomática, cinco de ellos no tenían antecedentes penales, aunque la determinación de expulsarlos respondió a una decisión unilateral de Estados Unidos. En total, los nombres confirmados son: Daniel Rodrigo Céspedes (robo), Maximiliano García (sin antecedentes), Luciana Lorena Lopresti (agresión), Sandra Márquez (sin antecedentes), Ernesto Núñez (sin antecedentes), Marcos Ontivero (procurar prostitución), Pablo Ridolfo (delitos contra el orden público), Mario Robles (sin antecedentes), Julián Francisco Rojas (sin antecedentes) y Rodolfo Valor (tráfico).