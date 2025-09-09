Llevaba más de 20 kilos de marihuana y terminó detenido en Formosa

Al momento de la inspección sobre los equipajes, mediante la utilización del scanner de la Fuerza, los uniformados observaron desde el monitor, bultos de símil características a los utilizados para el traslado de estupefaciente en una valija y una mochila. Ante el hecho, se dio intervención al can “Jumbo” reaccionando de forma activa al posicionarse sobre las maletas señaladas. Las mismas pertenecían a un ciudadano masculino mayor de edad, el cual fue inmediatamente identificado.