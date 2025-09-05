Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 500 kilos de marihuana en Misiones

Gendarmería Nacional (GNA) secuestró más de 500 kilos de marihuana. Ayer, efectivos del Escuadrón 13 “Iguazú” llevaban a cabo tareas de patrullaje motorizado y pedestre en inmediaciones del Lago Urugua-i, cuando observaron una pick-up sobre un camino terrado que circulaba a alta velocidad, sin lograr alcanzarla.