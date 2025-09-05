Secciones
Seguridad

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 500 kilos de marihuana en Misiones

Efectivos de Gendarmería detectaron la droga en un camino secundario de la Ruta Nacional N° 12, distante a tres kilómetros del Control Fijo Urugua-í.

FOTO/GNA. FOTO/GNA.
Hace 1 Hs

Gendarmería Nacional (GNA) secuestró más de 500 kilos de marihuana.  Ayer, efectivos del Escuadrón 13 “Iguazú” llevaban a cabo tareas de patrullaje motorizado y pedestre en inmediaciones del Lago Urugua-i, cuando observaron una pick-up sobre un camino terrado que circulaba a alta velocidad, sin lograr alcanzarla.

Ante este hecho, Unidades destacadas de la Fuerza realizaron un amplio rastrillaje de la zona, logrando junto al can detector de narcóticos el hallazgo de 30 bultos que contenían una sustancia vegetal.

Por motivos de seguridad y la situación climática adversa, los funcionarios trasladaron el procedimiento al Escuadrón; allí ante la presencia de testigos, se realizó el pesaje correspondiente. Logrando el decomiso de 529 kilos 9 gramos de “cannabis sativa”. 

En el caso tomó intervención el Juzgado y Fiscalía Federal de Iguazú.

Temas MisionesGendarmería Nacional ArgentinaGNA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
1

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
2

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía
5

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo
6

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Más Noticias
Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Recuperan dos terrenos para una escuela y para la Policía

Recuperan dos terrenos para una escuela y para la Policía

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Comentarios