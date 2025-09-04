Secciones
Seguridad

Encontraron un invernadero de marihuana en Ciudad de Buenos Aires

Hay dos personas supeditadas a la causa.

Encontraron un invernadero de marihuana en Ciudad de Buenos Aires
Hace 2 Hs

Un operativo conjunto entre la Policía de Tucumán y Gendarmería Nacional permitió incautar un cargamento de marihuana que había sido enviado por encomienda hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El procedimiento se enmarca en una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La investigación comenzó cuando personal del Escuadrón “Buenos Aires” tomó intervención en una causa vinculada a un operativo realizado por efectivos tucumanos. En esa instancia, se procedió a abrir un paquete transportado por una empresa de envíos, donde se constató la presencia de 2 kilos 340 gramos de cannabis sativa.

Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, Gendarmería Nacional organizó una “entrega vigilada” que partió desde la sucursal del correo hasta el domicilio del destinatario, ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Posteriormente, el pasado martes, los uniformados realizaron un allanamiento en el inmueble señalado. Allí encontraron un invernadero destinado al cultivo de marihuana, donde se secuestraron 303 plantas de distintos tamaños, además de 28 frascos con cogollos (2.008 gramos) y cinco bolsas herméticas con otros 300 gramos de sustancia vegetal.

Durante el procedimiento, se presentó el destinatario de la encomienda, quien mostró documentación del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) que lo habilita para el cultivo de cannabis sativa. Tanto él como otro ciudadano quedaron supeditados a la causa.

El magistrado interviniente ordenó el secuestro de la droga contenida en la encomienda, mientras que los elementos hallados en el domicilio quedaron bajo la figura de depositario judicial.

Temas Buenos AiresGendarmería Nacional ArgentinaPolicía de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei
2

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
3

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
4

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo
5

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
6

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Más Noticias
Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

“Estoy recuperando el tiempo que perdí”: Evangelina Anderson ya tendría nuevo novio

“Estoy recuperando el tiempo que perdí”: Evangelina Anderson ya tendría nuevo novio

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: "Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes"

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Comentarios