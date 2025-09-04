Encontraron un invernadero de marihuana en Ciudad de Buenos Aires

Un operativo conjunto entre la Policía de Tucumán y Gendarmería Nacional permitió incautar un cargamento de marihuana que había sido enviado por encomienda hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El procedimiento se enmarca en una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
La investigación comenzó cuando personal del Escuadrón “Buenos Aires” tomó intervención en una causa vinculada a un operativo realizado por efectivos tucumanos. En esa instancia, se procedió a abrir un paquete transportado por una empresa de envíos, donde se constató la presencia de 2 kilos 340 gramos de cannabis sativa.
Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, Gendarmería Nacional organizó una “entrega vigilada” que partió desde la sucursal del correo hasta el domicilio del destinatario, ubicado en el barrio porteño de Caballito.
Posteriormente, el pasado martes, los uniformados realizaron un allanamiento en el inmueble señalado. Allí encontraron un invernadero destinado al cultivo de marihuana, donde se secuestraron 303 plantas de distintos tamaños, además de 28 frascos con cogollos (2.008 gramos) y cinco bolsas herméticas con otros 300 gramos de sustancia vegetal.
Durante el procedimiento, se presentó el destinatario de la encomienda, quien mostró documentación del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) que lo habilita para el cultivo de cannabis sativa. Tanto él como otro ciudadano quedaron supeditados a la causa.
El magistrado interviniente ordenó el secuestro de la droga contenida en la encomienda, mientras que los elementos hallados en el domicilio quedaron bajo la figura de depositario judicial.