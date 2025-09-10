Septiembre Musical: el NOA es Ópera reúne dos obras muy distintas

Replanteos para sumar público: la mirada de Patricia González

“El principal desafío que tiene la ópera es generar nuevo público, para lo cual hay que revisar los modos en que pensamos las producciones y trabajar en formatos más pequeños, en puestas no tan largas, en adaptaciones con nuevos lenguajes, en vincularlas con la actualidad, en presentarse en espacios no convencionales, de modo que la gente se acerque y sea impulsada luego a ver una ópera completa con toda su magia y su arte”. Esta es la premisa de Patricia González, una de las disertantes del congreso El NOA es Ópera. La especialista calificó como “notable ver la inquietud general de los artistas por estudiar y vincularse al género operístico; los felicito por su capacidad de seguir construyendo, con gran disposición a recibir otras formas de entender el canto y compromiso a hacer un montaje de dos óperas tan grandes y complejas como las que se presentarán esta noche a cargo de cantantes con voces hermosas y con muchas ganas de seguir creciendo”. Acerca de los mecanismos de producción, reivindica la importancia de un trabajo en conjunto entre lo privado y lo público: “existen muchas maneras de llevar adelante proyectos, estamos en un momento social, político y económico difícil en el que es necesario pensar en unir fuerzas para defender un legado tan importante como es la ópera”.