Septiembre musical: Se vuelve a encender la pasión por la ópera

Reponen “Carmen” en el teatro San Martín, la creación de Georges Bizet, quien reivindicó el empoderamiento femenino hace 150 años.

ORQUESTA Y COROS. La puesta en escena de la ópera “Carmen” reúne a unos 80 artistas de los cuerpos estables del Ente Cultural de Tucumán. ORQUESTA Y COROS. La puesta en escena de la ópera “Carmen” reúne a unos 80 artistas de los cuerpos estables del Ente Cultural de Tucumán.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

La trágica historia de “Carmen” cumple un doble aniversario: hace 180 años se publicó la novela corta escrita por Prosper Mérimée, que inspiró la famosa ópera compuesta por Georges Bizet y con libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy estrenada en París en 1875.

La imagen de una protagonista fuerte y firme, que decide sobre su cuerpo y sus amores, alejada de la popularizada presentación escénica de la mujer débil o enfermiza, fue un desafío para la época. La muerte es una presencia recurrente en las óperas trágicas, pero en este caso se avanzó con la comisión de un crimen por celos y frustración. “Mía o de la tierra fría” fue una popular frase que circuló por décadas en España (y de allí, al resto del mundo), hasta que se tomó conciencia de la magnitud del femicidio como delito, despojado de la idea de que era consecuencia de una pasión irrefrenable. “Las representaciones de la vida proletaria, la inmoralidad y la anarquía, y el asesinato del protagonista marcaron un antes y un después en la ópera francesa”, se indica como marco histórico de lo que implicó el estreno de esta obra en su momento.

Reponer -en el marco del Septiembre Musical que organiza el Ente Cultural de la Provincia- una obra tantas veces hechas es un desafío para pensar su actualidad y vigencia, en tiempos donde el reconocimiento de nuevos derechos se enfrenta a recientes cuestionamientos institucionales que apuntan a relativizar el empoderamiento femenino y las largas luchas de amplios sectores sociales.

Es que, indiscutiblemente, “Carmen” viene atravesando distintas épocas y miradas desde su nacimiento. Así, las recurrentes presencias del argumento en el cine (con una veintena de películas, con firmas de directores ilustres como Cecil B. DeMille, Raoul Walsh, Peter Brook, Jean-Luc Godard y Carlos Saura) y la innumerable cantidad de representaciones en todo el mundo, incluyendo Tucumán, siempre se contextualizaron en su momento y su sociedad, más allá de la universalidad y trascendencia de la trama, que permite incluso sátiras, versiones y distintos estilos (hasta hubo una puesta en versión hip-hop en Estados Unidos).

Esta tarde, a las 19, la historia de amor, celos y muerte de “Carmen” estará nuevamente en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con 80 artistas involucrados en el proyecto que tiene dirección general de Emir Saúl. Los socios de Club LA GACETA tienen el beneficio de 2x1 en entradas,

Ambientada en el sur de España, la obra sigue a Don José (el personaje será interpretado hoy por Daniel Arrieta) quien aparece como un soldado seducido por la fogosa gitana Carmen (Claudia Manrique); por ella abandona a su novia de la infancia y deserta de sus deberes militares, pero pierde el amor ya que la joven se vuelca al torero Escamillo (Gustavo Ahualli, Matías Safarsi y Sergio Destasio alternan entre las funciones). Despreciado, José la mata.

Intervendrán la Orquesta Estable dirigida por Yeny Delgado; los coros Estable que conduce Juan Pablo Cadierno, y de Niños y Jóvenes de Andrea Cardozo; y un cuerpo de danza coordinado por Ana Andole y Walter Ferreyra. La puesta en escena es de Carlos Branca. Otros roles estarán a cargo de Constanza García, Valeria Albarracín, Emilia Suárez, Paula Lozano, Andrés Guerrero, Richard Mendoza, Agustín Estigarribia y Marcelo Oppedisano.

