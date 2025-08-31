Septiembre musical: Se vuelve a encender la pasión por la ópera

La imagen de una protagonista fuerte y firme, que decide sobre su cuerpo y sus amores, alejada de la popularizada presentación escénica de la mujer débil o enfermiza, fue un desafío para la época. La muerte es una presencia recurrente en las óperas trágicas, pero en este caso se avanzó con la comisión de un crimen por celos y frustración. “Mía o de la tierra fría” fue una popular frase que circuló por décadas en España (y de allí, al resto del mundo), hasta que se tomó conciencia de la magnitud del femicidio como delito, despojado de la idea de que era consecuencia de una pasión irrefrenable. “Las representaciones de la vida proletaria, la inmoralidad y la anarquía, y el asesinato del protagonista marcaron un antes y un después en la ópera francesa”, se indica como marco histórico de lo que implicó el estreno de esta obra en su momento.