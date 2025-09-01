Con ópera y artistas internacionales, comenzó la 65° edición del Septiembre Musical en Tucumán

El Gobierno de la Provincia, a través del Ente Cultural de Tucumán -y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI)-, presentó este lunes en el Salón Blanco de Casa de Gobierno la 65° edición del Septiembre Musical, uno de los encuentros artísticos más destacados del país.
Del acto oficial participaron el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Humberto Salazar; la secretaria de Gobierno de la Capital, Camila Giuliano; la secretaria general del Ente Cultural, Ana Lía Carbonel; además de legisladores, artistas y directores de cuerpos estables.
El festival comenzó el 28 de agosto con la ópera Carmen, de Georges Bizet, en el Teatro San Martín, y cuenta con una programación que se extenderá hasta octubre, con propuestas de folclore, tango, jazz, música clásica e indie.
Acevedo destacó que el Septiembre Musical “es una política de Estado que se sostiene desde hace 65 años” y remarcó que la edición actual amplió sus fronteras más allá del mes de septiembre, al iniciar en agosto y finalizar en octubre. Asimismo, subrayó la diversidad de la agenda y la incorporación de distintos organismos provinciales y municipales en la organización.
“Esto es un puente que une generaciones y géneros musicales, que va desde la ópera hasta el folclore, pasando por el tango y el jazz”, expresó el vicegobernador, quien además invitó a la ciudadanía a participar de las actividades.
Por su parte, Salazar, presidente del Ente Cultural, resaltó que el Septiembre Musical “es uno de los festivales más longevos del país, que incluso superó en trayectoria a Cosquín”. Entre los invitados internacionales se destacan el pianista Luigi Borzillo, que se presentará a comienzos de octubre, y el guitarrista español Miguel Trápaga junto a su cuarteto, a mediados de septiembre.
La mezzosoprano Claudia Manrique, integrante del Coro Estable de la Provincia y una de las intérpretes de Carmen, valoró el espacio brindado a los artistas locales: “Trabajamos muchísimo para formarnos y siempre queremos mostrar ese esfuerzo. Estas oportunidades de puestas de ópera, sobre todo las sinfónico-corales, son realmente valiosísimas”.
Las próximas funciones de la ópera inaugural se realizarán el jueves 5 y el domingo 7 de septiembre en el Teatro San Martín, con elencos nacionales y locales.