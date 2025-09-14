Hasta el 80% de los trabajadores experimenta el “miedo del domingo”

El fenómeno, también conocido como ansiedad anticipatoria, surge por el contraste entre el descanso del fin de semana y las exigencias del trabajo. La psicóloga Kia-Rai Prewitt explica que la acumulación de tareas y la certeza de que todo espera al lunes genera estrés. Los síntomas más comunes incluyen insomnio, angustia, vacío en el estómago, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, dificultades para respirar y dolores de cabeza. En casos extremos, el estrés puede incluso impactar en la salud cardiovascular.