Hasta el 80% de los trabajadores experimenta el “miedo del domingo”

El final del fin de semana puede convertirse en un momento de tensión para muchas personas. Lo que algunos llaman “miedo del domingo” se traduce en ansiedad y malestar ante la cercanía de la semana laboral. Según un informe de Cleveland Clinic, ocho de cada diez trabajadores sienten esta inquietud.
El fenómeno, también conocido como ansiedad anticipatoria, surge por el contraste entre el descanso del fin de semana y las exigencias del trabajo. La psicóloga Kia-Rai Prewitt explica que la acumulación de tareas y la certeza de que todo espera al lunes genera estrés. Los síntomas más comunes incluyen insomnio, angustia, vacío en el estómago, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, dificultades para respirar y dolores de cabeza. En casos extremos, el estrés puede incluso impactar en la salud cardiovascular.
Los jóvenes son quienes más reportan esta ansiedad, aunque este padecimiento no distingue edad ni profesión. Según los datos de Cleveland Clinic, el 80% de los trabajadores reconoce sentir esta presión y el 83% experimenta estrés laboral al inicio de la semana.
Las recomendaciones de los psicólogos
Frente a esta realidad, los expertos proponen estrategias prácticas para manejar la ansiedad dominical:
- Mantener una mentalidad positiva y reemplazar pensamientos negativos por afirmaciones de confianza.
- Mantenerse activo y cumplir pequeñas tareas que generen sensación de logro.
- Hacer ejercicio, que ayuda a liberar endorfinas y mejorar el ánimo.
- Practicar atención plena, yoga o meditación para conectar con el presente.
- Dormir de manera regular y suficiente, evitando déficit o exceso de sueño.
- Prepararse para el lunes sin sobrecarga: terminar tareas antes del viernes y organizar la semana.
- Permitirse pequeños gustos o recompensas que mejoren el estado de ánimo.
- Facilitar la llegada del lunes con tareas sencillas y un enfoque gradual.
- Planificar la semana con listas y evitar pensar en trabajo durante el fin de semana.
- Desconectarse completamente del ámbito laboral durante el descanso.
“Lo que funciona para una persona puede no servir a otra. Lo importante es encontrar la estrategia que te ayude a manejar la ansiedad”, destaca Prewitt. Con pequeños cambios, es posible disfrutar del domingo y empezar la semana con más tranquilidad, para evitar que la ansiedad marque el inicio de cada lunes.