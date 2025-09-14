Una rutina de entrenamiento de 40 minutos mejorará tu salud mental

El equipo también llevó a cabo un experimento de transferencia: pasaron bacterias intestinales de ratones activos a otros sedentarios. El resultado fue que solo los que recibieron microbiota de animales con ejercicio moderado mostraron mejoras en memoria y en la capacidad de generar neuronas. “Esto demuestra de forma causal que los efectos cognitivos de la actividad física pueden ser mediados, en gran parte, por la microbiota intestinal”, explicó Cintado en una publicación de Infobae.