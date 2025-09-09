Secciones
Tomar té de laurel en ayunas todos los días: ¿qué efectos tiene en el cuerpo?

Esta práctica permite aprovechar al máximo los beneficios que la planta tiene para ofrecer.

Hace 1 Hs

El laurel es una planta aromática muy valorada en la cocina, pero que también se destaca por sus importantes propiedades medicinales. Consumir esta hierba en forma de té, particularmente en ayunas, puede contribuir a mejorar distintos aspectos de la salud de forma natural. Además, esta simple práctica permite aprovechar al máximo los beneficios que la planta tiene para ofrecer.

De acuerdo con expertos en fitoterapia, el té de laurel es una bebida rica en antioxidantes, vitaminas y compuestos con una potente acción antiinflamatoria. Beberlo en ayunas potencia sus efectos, ya que el cuerpo absorbe sus nutrientes de manera más eficiente antes de procesar otros alimentos. Esto convierte al té de laurel en una excelente opción para comenzar el día y promover el bienestar general.

¿Por qué tomar te de laurel todos los días?

Entre los beneficios más destacados del té de laurel se encuentran la mejora de la digestión, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Además, esta infusión tiene propiedades que pueden ayudar a reducir la inflamación y a aliviar molestias musculares o articulares. Su consumo regular contribuye a un bienestar general.

Preparar esta infusión es muy sencillo y solo toma unos minutos. Simplemente hierve unas cuantas hojas de laurel, ya sean frescas o secas, en agua por un periodo de 5 a 10 minutos. Después, solo tienes que colar la mezcla y estará lista para beber, preferiblemente sin añadir azúcar para aprovechar al máximo todas sus propiedades.

Beneficios de tomar té de laurel en ayunas

-Favorece la digestión y reduce la hinchazón abdominal.

-Ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre.

-Fortalece el sistema inmunológico.

-Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

-Contribuye a la relajación y reducción del estrés.

