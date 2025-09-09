Tomar té de laurel en ayunas todos los días: ¿qué efectos tiene en el cuerpo?

De acuerdo con expertos en fitoterapia, el té de laurel es una bebida rica en antioxidantes, vitaminas y compuestos con una potente acción antiinflamatoria. Beberlo en ayunas potencia sus efectos, ya que el cuerpo absorbe sus nutrientes de manera más eficiente antes de procesar otros alimentos. Esto convierte al té de laurel en una excelente opción para comenzar el día y promover el bienestar general.