Cuatro poderosos rituales para hacer durante la Luna de sangre de hoy

Entre la noche del 7 y el 8 de septiembre de 2025, un eclipse lunar teñirá la Luna de un intenso color carmesí. Este fenómeno, conocido como Luna de Sangre, ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, cubriendo a nuestro satélite con su sombra. Este evento astronómico, lleno de energía, no volverá a suceder hasta el año 2026.
Desde la astrología y diversas corrientes espirituales, los eclipses son vistos como portales de transformación. Son momentos ideales para dejar atrás lo que ya no nos sirve y enfocarnos en nuevas metas e intenciones. Por ello, te compartimos cinco sencillos rituales para conectar con la energía del eclipse y potenciar sus efectos en tu vida personal.
Cuatro rituales para hacer durante la noche de la Luna de Sangre
Encender una vela blanca
La luz de una vela blanca actúa como un purificador y un foco para la introspección. Durante la noche del eclipse, encendela en un lugar tranquilo y visualizá cómo la llama disuelve tus miedos, bloqueos o patrones mentales que te impiden avanzar. Mientras la encendés, respirá hondo y, con los ojos cerrados, pensá en todo lo que querés dejar atrás. Podés acompañar este momento con una frase como: "Libero todo lo que ya no vibra con mi evolución".
Escribir deseos e intenciones
La escritura es una forma de proyectar tus pensamientos y deseos al universo. Aprovechá la energía del eclipse para decretar tus metas y conectar con lo que realmente querés atraer a tu vida. Para este ritual, vas a necesitar papel blanco y una birome azul para la claridad o roja para la pasión. Escribí tus intenciones en tiempo presente y con afirmaciones positivas. Luego, leé cada frase en voz alta, visualizándote ya con esos objetivos cumplidos. Finalmente, guardá el papel en un lugar especial o quemalo para liberar el pedido al universo.
Quemar hojas de laurel
El laurel es una planta asociada con la victoria, la prosperidad y la protección. Quemar sus hojas en un ritual ayuda a activar la energía positiva y a abrir puertas en el ámbito laboral, económico o personal. Para esto, vas a necesitar hojas de laurel secas, un recipiente resistente al fuego y fósforos. Encendé una hoja por vez, con una intención clara. Visualizá cómo el humo se lleva las dificultades y hace espacio para lo nuevo. Al terminar, agradecé al universo.
Lavado energético con sal
La sal es un purificador natural y usarla en un simple lavado de manos puede simbolizar la ruptura con emociones o situaciones del pasado. Este ritual puede realizarse tanto al comienzo como al final de la noche del eclipse. Mezclá un puñado de sal gruesa o fina con agua en un recipiente. Frota tus manos mientras te concentras en lo que necesitás soltar. Por último, enjuagá con agua y respirá profundamente para completar la liberación.