Cuatro poderosos rituales para hacer durante la Luna de sangre de hoy

La escritura es una forma de proyectar tus pensamientos y deseos al universo. Aprovechá la energía del eclipse para decretar tus metas y conectar con lo que realmente querés atraer a tu vida. Para este ritual, vas a necesitar papel blanco y una birome azul para la claridad o roja para la pasión. Escribí tus intenciones en tiempo presente y con afirmaciones positivas. Luego, leé cada frase en voz alta, visualizándote ya con esos objetivos cumplidos. Finalmente, guardá el papel en un lugar especial o quemalo para liberar el pedido al universo.