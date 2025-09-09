En Yerba Buena, el hombre que fue atacado por perros quedó bajo arresto domiciliario

Un hombre de 28 años, identificado como el presunto autor de un intento de robo en una vivienda de Yerba Buena, fue imputado por el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y se encuentra bajo arresto domiciliario con dispositivo electrónico. El incidente, ocurrido el pasado martes 2 de septiembre en una casa ubicada en calle Lamadrid al 2000, terminó con el sujeto siendo mordido por los perros de la propiedad.
Según la investigación de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del Ministerio Fiscal, a cargo de María del Carmen Reuter, el hombre ingresó al domicilio al trepar una tapia de más de dos metros con la intención de robar naranjas del fondo de la vivienda. Sin embargo, su intento se vio frustrado cuando los perros de la propiedad lo atacaron y le causaron heridas que requirieron atención médica urgente en el Hospital Centro de Salud.
"Desde el día del hecho, el sujeto estuvo con una consigna policial en el hospital", explicó el auxiliar de fiscal Alejandro Nader. El martes 9 de septiembre, tras ser dado de alta por el cirujano plástico, el fiscal Nader solicitó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para el acusado, quien además necesitará controles médicos y curaciones diarias debido a la intervención quirúrgica. La jueza a cargo del caso accedió al pedido, ordenó el arresto domiciliario con consigna policial permanente, hasta la colocación del dispositivo electrónico, por un plazo de 30 días.
Además del arresto domiciliario, la magistrada dictaminó la prohibición de acercamiento y contacto a la víctima, una mujer mayor de 60 años que vive con su hermana, y a los testigos del caso, por el mismo período de tiempo.
"La víctima se vio violentada en la intimidad de su hogar por un vecino joven que ingresó sin pedir permiso", recalcó Nader, quien también informó que el acusado ya tenía otra causa en trámite, radicada el 27 de agosto. El caso continúa bajo investigación y se espera la evolución de las medidas judiciales impuestas al imputado.