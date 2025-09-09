Secciones
Seguridad

En Yerba Buena, el hombre que fue atacado por perros quedó bajo arresto domiciliario

El vecino ingresó al domicilio al trepar una tapia de más de dos metros con la intención de robar naranjas del fondo de la vivienda.

En Yerba Buena, el hombre que fue atacado por perros quedó bajo arresto domiciliario
Hace 2 Hs

Un hombre de 28 años, identificado como el presunto autor de un intento de robo en una vivienda de Yerba Buena, fue imputado por el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y se encuentra bajo arresto domiciliario con dispositivo electrónico. El incidente, ocurrido el pasado martes 2 de septiembre en una casa ubicada en calle Lamadrid al 2000, terminó con el sujeto siendo mordido por los perros de la propiedad.

Según la investigación de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del Ministerio Fiscal, a cargo de María del Carmen Reuter, el hombre ingresó al domicilio al trepar una tapia de más de dos metros con la intención de robar naranjas del fondo de la vivienda. Sin embargo, su intento se vio frustrado cuando los perros de la propiedad lo atacaron y le causaron heridas que requirieron atención médica urgente en el Hospital Centro de Salud.

"Desde el día del hecho, el sujeto estuvo con una consigna policial en el hospital", explicó el auxiliar de fiscal Alejandro Nader. El martes 9 de septiembre, tras ser dado de alta por el cirujano plástico, el fiscal Nader solicitó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para el acusado, quien además necesitará controles médicos y curaciones diarias debido a la intervención quirúrgica. La jueza a cargo del caso accedió al pedido, ordenó el arresto domiciliario con consigna policial permanente, hasta la colocación del dispositivo electrónico, por un plazo de 30 días.

Además del arresto domiciliario, la magistrada dictaminó la prohibición de acercamiento y contacto a la víctima, una mujer mayor de 60 años que vive con su hermana, y a los testigos del caso, por el mismo período de tiempo.

"La víctima se vio violentada en la intimidad de su hogar por un vecino joven que ingresó sin pedir permiso", recalcó Nader, quien también informó que el acusado ya tenía otra causa en trámite, radicada el 27 de agosto. El caso continúa bajo investigación y se espera la evolución de las medidas judiciales impuestas al imputado.

Temas TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Buscan mejorar la interconexión entre barrios de la periferia de San Miguel de Tucumán

Buscan mejorar la interconexión entre barrios de la periferia de San Miguel de Tucumán

Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
4

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
5

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
6

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Más Noticias
Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Esperan condena por una pelea vecinal que comenzó en una red social y terminó en homicidio

Esperan condena por una pelea vecinal que comenzó en una red social y terminó en homicidio

El precio de las encomiendas favorece el envío de drogas mediante este sistema

El precio de las encomiendas favorece el envío de drogas mediante este sistema

Comentarios