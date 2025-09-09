En Yerba Buena, el hombre que fue atacado por perros quedó bajo arresto domiciliario

"Desde el día del hecho, el sujeto estuvo con una consigna policial en el hospital", explicó el auxiliar de fiscal Alejandro Nader. El martes 9 de septiembre, tras ser dado de alta por el cirujano plástico, el fiscal Nader solicitó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para el acusado, quien además necesitará controles médicos y curaciones diarias debido a la intervención quirúrgica. La jueza a cargo del caso accedió al pedido, ordenó el arresto domiciliario con consigna policial permanente, hasta la colocación del dispositivo electrónico, por un plazo de 30 días.